Дошкільнят у Камені-Каширському «підковували» у правилах безпеки





У вівторок, 13 березня, рятувальники завітали, зокрема, у дошкільні навчальні заклади міста №2 «Дзвіночок» та №3 «Казка», – інформує видання



Вони розповіли діткам основні правила безпеки життєдіяльності, а також нагадали про заборону ігор із сірниками.



Співробітники ДСНС роздали дошкільнятам яскраві дитячі листівки із застереженнями, а також розмальовки на протипожежну тематику, що попередньо були розроблені в рамках Проекту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському працівники служби порятунку провели навчальне заняття в рамках Проекту «Безпечне дитинство» для дітей.У вівторок, 13 березня, рятувальники завітали, зокрема, у дошкільні навчальні заклади міста №2 «Дзвіночок» та №3 «Казка», – інформує видання Район.Камінь-Каширський , посилаючись на повідомлення районного відділу УДСНС України у Волинській області.Вони розповіли діткам основні правила безпеки життєдіяльності, а також нагадали про заборону ігор із сірниками.Співробітники ДСНС роздали дошкільнятам яскраві дитячі листівки із застереженнями, а також розмальовки на протипожежну тематику, що попередньо були розроблені в рамках Проекту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію