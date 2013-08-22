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Дошкільнят у Камені-Каширському «підковували» у правилах безпеки

Дошкільнят у Камені-Каширському «підковували» у правилах безпеки
У Камені-Каширському працівники служби порятунку провели навчальне заняття в рамках Проекту «Безпечне дитинство» для дітей.

У вівторок, 13 березня, рятувальники завітали, зокрема, у дошкільні навчальні заклади міста №2 «Дзвіночок» та №3 «Казка», – інформує видання Район.Камінь-Каширський, посилаючись на повідомлення районного відділу УДСНС України у Волинській області.

Вони розповіли діткам основні правила безпеки життєдіяльності, а також нагадали про заборону ігор із сірниками.

Співробітники ДСНС роздали дошкільнятам яскраві дитячі листівки із застереженнями, а також розмальовки на протипожежну тематику, що попередньо були розроблені в рамках Проекту.



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Теги: Камінь-Каширський, правила безпеки, діти
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