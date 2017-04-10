Волинянин піде в суд через завдані природі збитки
Сьогодні, 12:29
Заплатити за завдані природі збитки вбивством дикої кози вимагають у мешканця Ковельського району.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, уночі 22 червня 2017 року працівники поліції, зупинивши автомобіль марки AUDI A6 на іноземній реєстрації, виявили в ньому тушу дикої кози, яку волинянин застрелив з рушниці на трасі між селом Прилісне та селищем Маневичі.
За порушення правил полювання чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 та ч.2 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення й накладено на нього штрафи у розмірі 723 грн. та 1020 грн., які він сплатив.
Разом із тим, протиправними діями горе-мисливець заподіяв шкоду природному середовищу обсягом 8 тис. грн. Згідно з вимогами Закону України «Про мисливське господарство та полювання», притягнення порушника до відповідальності не звільняє його від обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.
Позаяк чоловік добровільно не відшкодував заподіяну його незаконними діями шкоду, прокурори в суді наполягатимуть на стягненні з нього усієї суми завданих природі збитків.
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Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Так, уночі 22 червня 2017 року працівники поліції, зупинивши автомобіль марки AUDI A6 на іноземній реєстрації, виявили в ньому тушу дикої кози, яку волинянин застрелив з рушниці на трасі між селом Прилісне та селищем Маневичі.
За порушення правил полювання чоловіка було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 та ч.2 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення й накладено на нього штрафи у розмірі 723 грн. та 1020 грн., які він сплатив.
Разом із тим, протиправними діями горе-мисливець заподіяв шкоду природному середовищу обсягом 8 тис. грн. Згідно з вимогами Закону України «Про мисливське господарство та полювання», притягнення порушника до відповідальності не звільняє його від обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок порушення законодавства у галузі мисливського господарства та полювання.
Позаяк чоловік добровільно не відшкодував заподіяну його незаконними діями шкоду, прокурори в суді наполягатимуть на стягненні з нього усієї суми завданих природі збитків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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