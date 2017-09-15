Синоптики прогнозують різке похолодання





Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, наголосивши, що не зовсім приємна погода 14-16 березня, "ще здасться комфортною", - пише



"17-18 березня, вихідні, в Україні почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря з морозами, з південного заходу Європи буде підпирати циклон зі зливами і снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", - зазначила вона.



Поки ж, 15 березня, в Україні очікується волога повітряна маса. Періодичні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На заході і півдні - місцями невеликі опади.



"Температура повітря найближчої ночі від 1 морозу до 4 тепла, завтра вдень вже похолодає у західних областях і в межах України очікується +1... +5 градусів, лише на Закарпатті та на півдні буде тепліше, +6... +11 градусів", - уточнила Діденко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу та неділю, 17-18 березня, в Україну увірвуться відразу два циклони, один із яких принесе різке зниження температури, а інший - зливи і мокрий сніг.Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик, наголосивши, що не зовсім приємна погода 14-16 березня, "ще здасться комфортною", - пише Обозреватель "17-18 березня, вихідні, в Україні почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря з морозами, з південного заходу Європи буде підпирати циклон зі зливами і снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", - зазначила вона.Поки ж, 15 березня, в Україні очікується волога повітряна маса. Періодичні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На заході і півдні - місцями невеликі опади."Температура повітря найближчої ночі від 1 морозу до 4 тепла, завтра вдень вже похолодає у західних областях і в межах України очікується +1... +5 градусів, лише на Закарпатті та на півдні буде тепліше, +6... +11 градусів", - уточнила Діденко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію