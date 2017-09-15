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Синоптики прогнозують різке похолодання

Синоптики прогнозують різке похолодання
У суботу та неділю, 17-18 березня, в Україну увірвуться відразу два циклони, один із яких принесе різке зниження температури, а інший - зливи і мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко, наголосивши, що не зовсім приємна погода 14-16 березня, "ще здасться комфортною", - пише Обозреватель.

"17-18 березня, вихідні, в Україні почне "затікати" з півночі холодне арктичне повітря з морозами, з південного заходу Європи буде підпирати циклон зі зливами і снігами. А протиборство цих атмосферних антагоністів спричинить штормовий вітер", - зазначила вона.

Поки ж, 15 березня, в Україні очікується волога повітряна маса. Періодичні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. На заході і півдні - місцями невеликі опади.

"Температура повітря найближчої ночі від 1 морозу до 4 тепла, завтра вдень вже похолодає у західних областях і в межах України очікується +1... +5 градусів, лише на Закарпатті та на півдні буде тепліше, +6... +11 градусів", - уточнила Діденко.

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Теги: погода, похолодання
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