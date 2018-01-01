В Україні посилили покарання за педофілію





Проект закону підтримав 241 народний депутат, - пише



Зокрема документом пропонується криміналізувати добровільні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. За даний злочин передбачається обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.



"Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов'язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що істотно полегшує процес кваліфікації та доведення цього злочину", - сказано в пояснювальній записці.



Раніше кримінальна відповідальність передбачалася за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, проте конкретний вік не вказувався.



Закон також передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років для осіб, які створюють місця розпусти із залученням малолітнього особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада схвалила законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.Проект закону підтримав 241 народний депутат, - пише Обозреватель Зокрема документом пропонується криміналізувати добровільні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. За даний злочин передбачається обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін."Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов'язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що істотно полегшує процес кваліфікації та доведення цього злочину", - сказано в пояснювальній записці.Раніше кримінальна відповідальність передбачалася за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, проте конкретний вік не вказувався.Закон також передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років для осіб, які створюють місця розпусти із залученням малолітнього особи.

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