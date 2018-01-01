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В Україні посилили покарання за педофілію

В Україні посилили покарання за педофілію
Верховна Рада схвалила законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації.

Проект закону підтримав 241 народний депутат, - пише Обозреватель.

Зокрема документом пропонується криміналізувати добровільні статеві стосунки з особою, яка не досягла 16-річного віку, вчинені повнолітньою особою. За даний злочин передбачається обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

"Таким чином, встановлюється мінімальний вік статевого повноліття, що відповідає рекомендаціям Комітету ООН з прав дитини, а також не виникає потреби в обов'язковому проведенні судово-медичної експертизи для встановлення статевої зрілості потерпілої особи, що істотно полегшує процес кваліфікації та доведення цього злочину", - сказано в пояснювальній записці.

Раніше кримінальна відповідальність передбачалася за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, проте конкретний вік не вказувався.

Закон також передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років для осіб, які створюють місця розпусти із залученням малолітнього особи.

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Теги: закон, педофілія
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