На Волині двох лісівників покарали за корупцію





Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.



Лісівники, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Майстрів лісу визнали винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. кожному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох працівників лісової охорони – майстрів лісу Бузаківського та Тоболівського лісництв Державного підприємства СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» судили за корупцію.Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.Лісівники, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.Майстрів лісу визнали винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. кожному.

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