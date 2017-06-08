На Волині двох лісівників покарали за корупцію
Сьогодні, 12:58
Двох працівників лісової охорони – майстрів лісу Бузаківського та Тоболівського лісництв Державного підприємства СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» судили за корупцію.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Лісівники, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Майстрів лісу визнали винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. кожному.
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Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Волині.
Лісівники, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Майстрів лісу визнали винними у порушенні вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 850 грн. кожному.
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