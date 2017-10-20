«Із 363 загиблих у ДТП, 171 - пішоходи», - Олександр Фацевич

За два місяці цього року в Україні зафіксовано спад дорожньо-транспортних пригод та смертності на дорогах у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.Про це розповів заступник Голови Національної поліції- повідомляє прес-служба Патрульної поліції України.Він розповів, що за перші два місяці цього року в країні зареєстровано 21,5 тисяча дорожньо-транспортних пригод. Це на 4,2 тисячі менше, аніж у січні-лютому минулого року. Серед них 2888 – ДТП з потерпілими, проте, як у минулорічний період таких ДТП було понад 3,1 тисячу. У цьогорічних дорожньо-транспортних пригодах 363 людини загинуло, 3787 осіб ‒травмовані.Олександр Фацевич розповів, що для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, а відтак – і кількості потерпілих від них, було прийнято рішення збільшити кількість поліцейських на дорогах. Тому із 17 лютого на найбільш проблемних ділянках трас міжнародного та державного значення безпеку забезпечує 210 екіпажів дорожньої патрульної поліції.За словами Олександра Фацевича, найпоширенішими причинами ДТП з потерпілими за два місяці цього року є перевищення безпечної швидкості та порушення правил маневрування. Так, внаслідок перевищення водіями безпечної швидкості, загинула 161 людина, через порушення правил маневрування – 55 людей.«Із 363 загиблих у ДТП 171 людина ‒ це пішоходи. Це не лише порушення водіїв транспортних засобів, це і порушення безпосередньо самих пішоходів: перехід дороги у недозволеному місці, раптові виходи на дорогу, пішоходи в алкогольному чи наркотичному сп’янінні», – підкреслив Олександр Фацевич.За його словами, серед чинників, які допомогли знизити смертність та травматизм на дорогах – обмеження допустимої швидкості у населених пунктах до 50 км/год. Але суттєво зменшити кількість ДТП, які відбуваються через перевищення швидкості, вдасться лише після прийняття на законодавчому рівні механізму контролю та фіксації таких порушень.Заступник Голови Нацполіції підкреслив, що значну роль відіграє особиста відповідальність як водія, так і пішохода. Кожна людина повинна розуміти, що порушення правил дорожнього руху може призвести до загибелі або тяжкого травмування.«Ряд громадських об’єднань допомагають, виявляють таких правопорушників, інформують поліцію. І така співпраця поліції та громади зробить набагато ефективнішою роботу правоохоронців. Буде безпечно і в містах, і на дорогах», – зазначив Олександр Фацевич.