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У Луцьку вшанували добровольців. ФОТО

У Луцьку вшанували добровольців. ФОТО
В Україні сьогодні, 14 березня, відзначається День українського добровольця.

З цієї нагоди у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся молебень. На Театральному майдані священнослужителі відслужили панахиду, - інформує прес-служба Луцької міської ради.

На заході були присутні представники влади і громадськості, які поклали квіти до пам'ятного фотостенду “Герої Небесної Сотні — Загинули за єдність України”.

Довідка:
Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Загалом із початку російської агресії лави Збройних сил України поповнили понад 100 тисяч добровольців, а у воєнному конфлікті на сході країни брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них трансформувалися у військові частини силових структур, але є й такі, що продовжують залишатися цілком незалежними формуваннями. Тепер добровольці добре інтегровані у Збройні сили України, вони виконують вагомі військові завдання, а також пройшли пекло найтяжчих бойових операцій: Донецький аеропорт, Іловайськ, Широкине, Мар’їнка.


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Теги: добровольці, вшанування
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