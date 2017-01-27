вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Березюк: «На коліна ставити ця влада може, а відповідати на відкритому суді боїться»

Березюк: «На коліна ставити ця влада може, а відповідати на відкритому суді боїться»
Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у відкритому розгляді справи за позовом Олега Березюка до Юрія Луценка.

Нагадаємо, 5 грудня 2017 року Генеральний прокурор Юрій Луценко із трибуни Верховної Ради заявив, що голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк має «вийти в центр Львова, стати на коліна, поцілувати національний прапор і скласти мандат» та пообіцяв зустрітись у слідчого та в суді. До суду звернувся сам Олег Березюк, вимагаючи визнання дії Генпрокурора протиправними, - йдеться на офіційному сайті «Самопоміч».

«Та, мабуть, Генеральний прокурор передумав зустрічатися в суді. Бо суд відмовив у відкритому розгляді справи, назвавши клопотання про це «очевидно безпідставним та необґрунтованим». Виявляється, приниження Генеральним прокурором із трибуни парламенту всього українського суспільства є неважливим і несуттєвим.

Уся суть сьогоднішньої влади в тому, що «на коліна ставити» вони можуть, знущатися можуть, красти можуть, а відповідати у прямому відкритому судовому засіданні вони бояться», – прокоментував ухвалу суду Олег Березюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олега Березюк, Самопоміч, суд, Юрій Луценко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гунчик прокоментував чутки про свою відставку
Сьогодні, 21:18
Працівник «політеху», який майнив криптовалюту, проведе семінар
Сьогодні, 21:11
Березюк: «На коліна ставити ця влада може, а відповідати на відкритому суді боїться»
Сьогодні, 21:02
В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
У РЦ «Промінь» виступатиме Morandi*
Сьогодні, 20:17
Схожі новини
Переслідування бійців 51-ї бригади перейшло межі здорового глузду, - Гузь до Луценка Переслідування бійців 51-ї бригади перейшло межі здорового глузду, - Гузь до Луценка
27 січень, 2017, 12:02
Із Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість Із Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість
Сьогодні, 18:01
Волинські правоохоронці розслідують справу щодо снайпера «ДНР» Волинські правоохоронці розслідують справу щодо снайпера «ДНР»
Сьогодні, 15:45
«Провладна коаліція не хоче створювати незалежне Бюро Розслідувань», – нардеп Сидорович «Провладна коаліція не хоче створювати незалежне Бюро Розслідувань», – нардеп Сидорович
13 березень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
 1
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
 1
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
 1
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 13:45
 1
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Медіа
відео
1/8