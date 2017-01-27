Березюк: «На коліна ставити ця влада може, а відповідати на відкритому суді боїться»

Олега Березюка до Юрія Луценка.



Нагадаємо, 5 грудня 2017 року Генеральний прокурор Юрій Луценко із трибуни Верховної Ради заявив, що голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк має «вийти в центр Львова, стати на коліна, поцілувати національний прапор і скласти мандат» та пообіцяв зустрітись у слідчого та в суді. До суду звернувся сам Олег Березюк, вимагаючи визнання дії Генпрокурора протиправними, - йдеться на офіційному



«Та, мабуть, Генеральний прокурор передумав зустрічатися в суді. Бо суд відмовив у відкритому розгляді справи, назвавши клопотання про це «очевидно безпідставним та необґрунтованим». Виявляється, приниження Генеральним прокурором із трибуни парламенту всього українського суспільства є неважливим і несуттєвим.



Уся суть сьогоднішньої влади в тому, що «на коліна ставити» вони можуть, знущатися можуть, красти можуть, а відповідати у прямому відкритому судовому засіданні вони бояться», – прокоментував ухвалу суду Олег Березюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний адміністративний суд міста Києва відмовив у відкритому розгляді справи за позовомдоНагадаємо, 5 грудня 2017 року Генеральний прокурор Юрій Луценко із трибуни Верховної Ради заявив, що голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк має «вийти в центр Львова, стати на коліна, поцілувати національний прапор і скласти мандат» та пообіцяв зустрітись у слідчого та в суді. До суду звернувся сам Олег Березюк, вимагаючи визнання дії Генпрокурора протиправними, - йдеться на офіційному сайті «Самопоміч».«Та, мабуть, Генеральний прокурор передумав зустрічатися в суді. Бо суд відмовив у відкритому розгляді справи, назвавши клопотання про це «очевидно безпідставним та необґрунтованим». Виявляється, приниження Генеральним прокурором із трибуни парламенту всього українського суспільства є неважливим і несуттєвим.Уся суть сьогоднішньої влади в тому, що «на коліна ставити» вони можуть, знущатися можуть, красти можуть, а відповідати у прямому відкритому судовому засіданні вони бояться», – прокоментував ухвалу суду Олег Березюк.

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