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«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі

«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі
З настанням потепління, деякі вулиці міста Володимира-Волинського перетворилися в болото.

Обурені місцеві жителі діляться фотографіями у мережі. Розповідають, зокрема про територію біля цегельного заводу, - пише Буг.

“З часів зупинки заводу – дорогами у селищі ніхто не займався, окрім вулиці Будівельної, де зробили ремонт асфальту у минуломі році. Всі решту вулиці мають ґрунтове покриття – яке навесні стає просто непрохідним. Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці, щоб дістатись додому. Особисті автівки змушені лишати на вулиці Будівельній, без нагляду і охорони, що може призвести до крадіжки або пошкодження майна.” – зазначив один із мешканців.

Подібна ситуація спостерігається ще на одній бічній вулиці – Зеленій. Жителька вулиці повідомила, що зверталася до місцевої влади, однак у відписці отримали “немає коштів”.

«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі
«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі
«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі
«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі
«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі
«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі

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Теги: дорога, болото
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