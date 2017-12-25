«Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці», - про дороги у Володимирі





Обурені місцеві жителі діляться фотографіями у мережі. Розповідають, зокрема про територію біля цегельного заводу, - пише



“З часів зупинки заводу – дорогами у селищі ніхто не займався, окрім вулиці Будівельної, де зробили ремонт асфальту у минуломі році. Всі решту вулиці мають ґрунтове покриття – яке навесні стає просто непрохідним. Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці, щоб дістатись додому. Особисті автівки змушені лишати на вулиці Будівельній, без нагляду і охорони, що може призвести до крадіжки або пошкодження майна.” – зазначив один із мешканців.



Подібна ситуація спостерігається ще на одній бічній вулиці – Зеленій. Жителька вулиці повідомила, що зверталася до місцевої влади, однак у відписці отримали “немає коштів”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З настанням потепління, деякі вулиці міста Володимира-Волинського перетворилися в болото.Обурені місцеві жителі діляться фотографіями у мережі. Розповідають, зокрема про територію біля цегельного заводу, - пише Буг “З часів зупинки заводу – дорогами у селищі ніхто не займався, окрім вулиці Будівельної, де зробили ремонт асфальту у минуломі році. Всі решту вулиці мають ґрунтове покриття – яке навесні стає просто непрохідним. Люди змушені в буквальному сенсі перепливати вулиці, щоб дістатись додому. Особисті автівки змушені лишати на вулиці Будівельній, без нагляду і охорони, що може призвести до крадіжки або пошкодження майна.” – зазначив один із мешканців.Подібна ситуація спостерігається ще на одній бічній вулиці – Зеленій. Жителька вулиці повідомила, що зверталася до місцевої влади, однак у відписці отримали “немає коштів”.

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