В Україні запрацює єдиний реєстр отримувачів субсидій
Сьогодні, 14:24
Кабінет міністрів України затвердив положення про єдиний державний реєстр отримувачів субсидій.
Таке рішення сьогодні було ухвалено на засідання уряду, -передає УНН.
За інформацією Мінсоцполітики, реєстр субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми субсидій.
Ведення реєстру покладено на Міністерство соціальної політики України.
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Таке рішення сьогодні було ухвалено на засідання уряду, -передає УНН.
За інформацією Мінсоцполітики, реєстр субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми субсидій.
Ведення реєстру покладено на Міністерство соціальної політики України.
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