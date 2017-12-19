В Україні запрацює єдиний реєстр отримувачів субсидій





Таке рішення сьогодні було ухвалено на засідання уряду, -передає



За інформацією Мінсоцполітики, реєстр субсидіантів дасть змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми субсидій.



Ведення реєстру покладено на Міністерство соціальної політики України.

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