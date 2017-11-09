Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»

В ефірі телеканалу 2+2 показали сюжет про Ківерцівський національний парк «Цуманська пуща».Глядачі побачили 105 випуск програми «У лісі, лісі темному – Загублений світ» на своїх телеекранах 13 березня, - про це йдеться на сторінці парку у Facebook.Частина телепередачі знімалась на території Ківерцівського національного парку «Цуманська пуща» у січні 2018 року.Працівники паркутанадали консультативну допомогу, супроводжували знімальну групу у найбільш цікаві та мальовничі місця Цуманської пущі. Окрім того, журналісти записали інтерв’ю та коментарі працівників парку, а також місцевих краєзнавців про красу та загадки навколишніх лісів та боліт.