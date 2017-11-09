Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
В ефірі телеканалу 2+2 показали сюжет про Ківерцівський національний парк «Цуманська пуща».
Глядачі побачили 105 випуск програми «У лісі, лісі темному – Загублений світ» на своїх телеекранах 13 березня, - про це йдеться на сторінці парку у Facebook.
Частина телепередачі знімалась на території Ківерцівського національного парку «Цуманська пуща» у січні 2018 року.
Працівники парку Савчук Павло та Нечипорук Максим надали консультативну допомогу, супроводжували знімальну групу у найбільш цікаві та мальовничі місця Цуманської пущі. Окрім того, журналісти записали інтерв’ю та коментарі працівників парку, а також місцевих краєзнавців про красу та загадки навколишніх лісів та боліт.
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Глядачі побачили 105 випуск програми «У лісі, лісі темному – Загублений світ» на своїх телеекранах 13 березня, - про це йдеться на сторінці парку у Facebook.
Частина телепередачі знімалась на території Ківерцівського національного парку «Цуманська пуща» у січні 2018 року.
Працівники парку Савчук Павло та Нечипорук Максим надали консультативну допомогу, супроводжували знімальну групу у найбільш цікаві та мальовничі місця Цуманської пущі. Окрім того, журналісти записали інтерв’ю та коментарі працівників парку, а також місцевих краєзнавців про красу та загадки навколишніх лісів та боліт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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