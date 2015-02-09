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Володимир-Волинський визнали «Містом, дружнім до дитини»

Володимир-Волинський визнали «Містом, дружнім до дитини»
Володимир-Волинський став переможцем конкурсу «Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)».

Про це повідомляє прес-служба Володимир-Волинської міської ради.

Протягом січня-березня 2018 року відбувся Всеукраїнський конкурс серед громад-членів Асоціації міст України «Міста, дружні до дитини». Конкурс проводився за двома номінаціями: «Краща ідея дружнього до дитини міста (селища, села)» та «Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)».

У першій номінації подали на розгляд 59 проектів, у другій ‒ 81 проект. Усього на Конкурс подали 140 проектів з усіх областей України. Під час оцінювання, крім змістовності опису діяльності у рамках проекту, його ресурсного забезпечення, довготривалості результатів та якості оформлення, враховувалось значення проекту для всієї громади, новизна та залучення різних джерел фінансування.

У номінації «Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)» проект директора «Бізнес-центру» Оксани Сапіги «Володимир, дружній до батьків та малюків» здобув І місце.

25 практик та 15 ідей будуть уміщені у друкований збірник Асоціації міст України та поширені серед авторів, громад-членів АМУ протягом року, а також розміщені в електронній версії на сайті АМУ. Переможців Конкурсу буде запрошено на нагородження.

Нагадаємо, Асоціація міст України в рамках Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) за підтримки USAID з метою збору кращих ідей та існуючих практик створення середовищ, дружніх до дитини, впровадження кращого досвіду врядування, що враховує бажання дітей та зручні умови їх життя (особливо дітей, які потребують інклюзивної освіти, мають проблеми з обмеженням у пересуванні та прагнуть мати безбарʼєрний життєвий простір);

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Теги: Володимир Волинський, конкурс, діти
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