У Луцьку ловили водіїв, які не пристібаються ременями безпеки. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



Водії, яких зупиняли, пояснюють це незручностями і відсутністю у ремені потреби. Полісмени переконують: така думка – хибна.



Загалом із початку року патрульні склали понад 2 тисячі постанов на водіїв, які нехтують ременем безпеки. Під час рейду порушники відбулися попередженнями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі водії нехтують ременем безпеки, принаймні ті, кого під час профілактичного рейду зупиняли луцькі патрульні.Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині Водії, яких зупиняли, пояснюють це незручностями і відсутністю у ремені потреби. Полісмени переконують: така думка – хибна.Загалом із початку року патрульні склали понад 2 тисячі постанов на водіїв, які нехтують ременем безпеки. Під час рейду порушники відбулися попередженнями.

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