У Луцьку ловили водіїв, які не пристібаються ременями безпеки. ВІДЕО
Сьогодні, 14:46
Луцькі водії нехтують ременем безпеки, принаймні ті, кого під час профілактичного рейду зупиняли луцькі патрульні.
Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Водії, яких зупиняли, пояснюють це незручностями і відсутністю у ремені потреби. Полісмени переконують: така думка – хибна.
Загалом із початку року патрульні склали понад 2 тисячі постанов на водіїв, які нехтують ременем безпеки. Під час рейду порушники відбулися попередженнями.
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Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Водії, яких зупиняли, пояснюють це незручностями і відсутністю у ремені потреби. Полісмени переконують: така думка – хибна.
Загалом із початку року патрульні склали понад 2 тисячі постанов на водіїв, які нехтують ременем безпеки. Під час рейду порушники відбулися попередженнями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Краще б пішоходів ловили, тих, які бігають через дорогу як ті вівці за 20 метрів до пішохідного переходу. Адже водій після дтп в місті, залишається живим, а пішохід який вибіг під машину зазвичай ні.
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