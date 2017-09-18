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У Луцьку ловили водіїв, які не пристібаються ременями безпеки. ВІДЕО

У Луцьку ловили водіїв, які не пристібаються ременями безпеки. ВІДЕО
Луцькі водії нехтують ременем безпеки, принаймні ті, кого під час профілактичного рейду зупиняли луцькі патрульні.

Про це йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Водії, яких зупиняли, пояснюють це незручностями і відсутністю у ремені потреби. Полісмени переконують: така думка – хибна.

Загалом із початку року патрульні склали понад 2 тисячі постанов на водіїв, які нехтують ременем безпеки. Під час рейду порушники відбулися попередженнями.


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Теги: безпека, патрульна поліція
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Коментарі 1
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Краще б пішоходів ловили, тих, які бігають через дорогу як ті вівці за 20 метрів до пішохідного переходу. Адже водій після дтп в місті, залишається живим, а пішохід який вибіг під машину зазвичай ні.
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