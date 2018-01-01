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Волинська борчиня здобула «срібло» на чемпіонаті України

Волинська борчиня здобула «срібло» на чемпіонаті України
Ковельська спортсменка, вихованка ДЮСШ управління освіти Ольга Падошик здобула «срібло» на чемпіонаті України з вільної боротьби серед дівчат віком до 17 років.

Змагання проходили у місті Бахмут Донецької області з 6 по 8 березня, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.

Ольга виступала у ваговій категорії до 40 кг. У чвертьфіналі та півфіналі ковельчанка здобула перемоги, а у фіналі поступилася з рахунком 3:0 борчині з Київщини.

Готували спортсменку до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.

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