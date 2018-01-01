Волинська борчиня здобула «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 14:51
Ковельська спортсменка, вихованка ДЮСШ управління освіти Ольга Падошик здобула «срібло» на чемпіонаті України з вільної боротьби серед дівчат віком до 17 років.
Змагання проходили у місті Бахмут Донецької області з 6 по 8 березня, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Ольга виступала у ваговій категорії до 40 кг. У чвертьфіналі та півфіналі ковельчанка здобула перемоги, а у фіналі поступилася з рахунком 3:0 борчині з Київщини.
Готували спортсменку до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання проходили у місті Бахмут Донецької області з 6 по 8 березня, - повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.
Ольга виступала у ваговій категорії до 40 кг. У чвертьфіналі та півфіналі ковельчанка здобула перемоги, а у фіналі поступилася з рахунком 3:0 борчині з Київщини.
Готували спортсменку до змагань тренери Олег Стус та Ігор Падошик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинська борчиня здобула «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 14:51
В Україні запрацює єдиний реєстр отримувачів субсидій
Сьогодні, 14:24
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20