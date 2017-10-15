Стала відома дата виходу «Ревізора» зі скандальною перевіркою у Нововолинську





Про вихід в ефір програми, зйомки якої тривали впродовж 6-го та 7-го жовтня 2017 року, інформує газета



«Ревізор» у Нововолинську за три дні перебування наробив шороху серед підприємців та жителів міста. Інспекції були проведені в новому магазині «Риба & м’ясо», у супермаркеті «Рідний край», в магазині «Алладін», що знаходиться неподалік автостанції та на міському ринку.



Нагадаємо, що у соцмережах нововолинці нарікали, що не можуть купити необхідні товари, адже більшість крамниць просто закрились на ревізію або санітарну годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Випуск програми «Ревізор» зі скандальною перевіркою магазинів Нововолинська вийде на телеекрани 19 березня о 19.00.Про вихід в ефір програми, зйомки якої тривали впродовж 6-го та 7-го жовтня 2017 року, інформує газета Буг «Ревізор» у Нововолинську за три дні перебування наробив шороху серед підприємців та жителів міста. Інспекції були проведені в новому магазині «Риба & м’ясо», у супермаркеті «Рідний край», в магазині «Алладін», що знаходиться неподалік автостанції та на міському ринку.Нагадаємо, що у соцмережах нововолинці нарікали, що не можуть купити необхідні товари, адже більшість крамниць просто закрились на ревізію або санітарну годину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію