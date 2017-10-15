Стала відома дата виходу «Ревізора» зі скандальною перевіркою у Нововолинську
Сьогодні, 15:30
Випуск програми «Ревізор» зі скандальною перевіркою магазинів Нововолинська вийде на телеекрани 19 березня о 19.00.
Про вихід в ефір програми, зйомки якої тривали впродовж 6-го та 7-го жовтня 2017 року, інформує газета Буг.
«Ревізор» у Нововолинську за три дні перебування наробив шороху серед підприємців та жителів міста. Інспекції були проведені в новому магазині «Риба & м’ясо», у супермаркеті «Рідний край», в магазині «Алладін», що знаходиться неподалік автостанції та на міському ринку.
Нагадаємо, що у соцмережах нововолинці нарікали, що не можуть купити необхідні товари, адже більшість крамниць просто закрились на ревізію або санітарну годину.
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Про вихід в ефір програми, зйомки якої тривали впродовж 6-го та 7-го жовтня 2017 року, інформує газета Буг.
«Ревізор» у Нововолинську за три дні перебування наробив шороху серед підприємців та жителів міста. Інспекції були проведені в новому магазині «Риба & м’ясо», у супермаркеті «Рідний край», в магазині «Алладін», що знаходиться неподалік автостанції та на міському ринку.
Нагадаємо, що у соцмережах нововолинці нарікали, що не можуть купити необхідні товари, адже більшість крамниць просто закрились на ревізію або санітарну годину.
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