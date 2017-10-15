вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стала відома дата виходу «Ревізора» зі скандальною перевіркою у Нововолинську

Стала відома дата виходу «Ревізора» зі скандальною перевіркою у Нововолинську
Випуск програми «Ревізор» зі скандальною перевіркою магазинів Нововолинська вийде на телеекрани 19 березня о 19.00.

Про вихід в ефір програми, зйомки якої тривали впродовж 6-го та 7-го жовтня 2017 року, інформує газета Буг.

«Ревізор» у Нововолинську за три дні перебування наробив шороху серед підприємців та жителів міста. Інспекції були проведені в новому магазині «Риба & м’ясо», у супермаркеті «Рідний край», в магазині «Алладін», що знаходиться неподалік автостанції та на міському ринку.

Нагадаємо, що у соцмережах нововолинці нарікали, що не можуть купити необхідні товари, адже більшість крамниць просто закрились на ревізію або санітарну годину.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, Ревізор, перевірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські правоохоронці розслідують справу щодо снайпера «ДНР»
Сьогодні, 15:45
Поліція розшукує волинянина за крадіжку
Сьогодні, 15:35
Стала відома дата виходу «Ревізора» зі скандальною перевіркою у Нововолинську
Сьогодні, 15:30
Аварія в Луцьку: зіткнулися Lexus і Лада. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Волинська борчиня здобула «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 14:51
Схожі новини
«Ревізор» у Нововолинську: підприємці підозрюють замовлення «Ревізор» у Нововолинську: підприємці підозрюють замовлення
15 жовтень, 2017, 18:02
Через «Ревізор» з «Нового каналу» в Нововолинську закривали магазини Через «Ревізор» з «Нового каналу» в Нововолинську закривали магазини
07 жовтень, 2017, 23:09
На Нововолинській шахті №1 знайшли більше півсотні порушень. ФОТО На Нововолинській шахті №1 знайшли більше півсотні порушень. ФОТО
05 вересень, 2016, 21:47
У луцькій їдальні «Ревізор» залишив «Domestos». ФОТО У луцькій їдальні «Ревізор» залишив «Domestos». ФОТО
15 квітень, 2016, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
 1
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
 1
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 13:45
 1
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
Сьогодні, 10:18
 1
Медіа
відео
1/8