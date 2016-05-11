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Поліція розшукує волинянина за крадіжку

Поліція розшукує волинянина за крадіжку
Луцький відділ поліції розшукує громадянина України Мінасова Богдана Сергійовича, 28 липня 1996 року народження, мешканця міста Луцьк.

Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Волинській області.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».

Поліція розшукує волинянина за крадіжку

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Теги: розшук, поліція, кримінал
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