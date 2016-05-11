Поліція розшукує волинянина за крадіжку

Мінасова Богдана Сергійовича, 28 липня 1996 року народження, мешканця міста Луцьк.



Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Волинській області.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відділ поліції розшукує громадянина України, 28 липня 1996 року народження, мешканця міста Луцьк.Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Волинській області.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію