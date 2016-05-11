Поліція розшукує волинянина за крадіжку
Сьогодні, 15:35
Луцький відділ поліції розшукує громадянина України Мінасова Богдана Сергійовича, 28 липня 1996 року народження, мешканця міста Луцьк.
Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».
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Він засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України та ухиляється від виконання вироку суду, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України у Волинській області.
Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефону: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, факс. 24-89-87 або на лінію «102».
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