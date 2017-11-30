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Волинські правоохоронці розслідують справу щодо снайпера «ДНР»

Волинські правоохоронці розслідують справу щодо снайпера «ДНР»
На Волині розпочали спеціальне досудове розслідування стосовно снайпера однієї із воєнізованих бригад так званої "ДНР".

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що навесні 2015 року донеччанин під впливом російської пропаганди приєднався до незаконних збройних формувань – 1-ої окремої Слов’янської мотострілкової бригади 1-го армійського корпусу самопроголошеної «республіки», яка дислокувалась на тимчасово непідконтрольній українській владі території, та з липня 2015 року був зарахований в окремий взвод снайперів на посаду снайпера.

Відтоді бойовик брав участь у бойових діях в районі Донецького аеропорту проти Збройних сил України, які були задіяні в Антитерористичній операції.

У подальшому його було призначено на посаду командира відділення стрілецького взводу снайперів і допущено до роботи з озброєнням та військовою технікою.

З листопада 2016 року донині виконуючи свої обов’язки, а також маючи у своєму підпорядкуванні військовослужбовців, бойовик організовував та забезпечував несення підлеглими бойових чергувань на блокпостах та спостережних постах, які розташовані на лінії розмежування в районах Старобешівського та Бойківського (Тельманівського) районів Донецької області, застосування ними зброї, вчинення вбивств людей, вибухів, підпалів, артилерійських обстрілів на території Донецької та Луганської області.

При цьому він особисто брав активну участь у цих незаконних діяннях.

Оскільки бойовик переховується від органів досудового розслідування України на тимчасово непідконтрольній нашій державі території, його оголошено у розшук та за клопотанням слідчих і прокурорів розпочато процедуру спеціального досудового розслідування. Найближчим часом обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду.

Довідково: санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України за участь у терористичній організації передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.




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Теги: снайпер, ДНР, Волинь, суд
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Коментарі 1
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