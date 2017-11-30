Волинські правоохоронці розслідують справу щодо снайпера «ДНР»

На Волині розпочали спеціальне досудове розслідування стосовно снайпера однієї із воєнізованих бригад так званої "ДНР".Про це інформує прес-служба прокуратури області.У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що навесні 2015 року донеччанин під впливом російської пропаганди приєднався до незаконних збройних формувань – 1-ої окремої Слов’янської мотострілкової бригади 1-го армійського корпусу самопроголошеної «республіки», яка дислокувалась на тимчасово непідконтрольній українській владі території, та з липня 2015 року був зарахований в окремий взвод снайперів на посаду снайпера.Відтоді бойовик брав участь у бойових діях в районі Донецького аеропорту проти Збройних сил України, які були задіяні в Антитерористичній операції.У подальшому його було призначено на посаду командира відділення стрілецького взводу снайперів і допущено до роботи з озброєнням та військовою технікою.З листопада 2016 року донині виконуючи свої обов’язки, а також маючи у своєму підпорядкуванні військовослужбовців, бойовик організовував та забезпечував несення підлеглими бойових чергувань на блокпостах та спостережних постах, які розташовані на лінії розмежування в районах Старобешівського та Бойківського (Тельманівського) районів Донецької області, застосування ними зброї, вчинення вбивств людей, вибухів, підпалів, артилерійських обстрілів на території Донецької та Луганської області.При цьому він особисто брав активну участь у цих незаконних діяннях.Оскільки бойовик переховується від органів досудового розслідування України на тимчасово непідконтрольній нашій державі території, його оголошено у розшук та за клопотанням слідчих і прокурорів розпочато процедуру спеціального досудового розслідування. Найближчим часом обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду.Довідково: санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України за участь у терористичній організації передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.