Луцькі двори потопають у багнюці. ФОТО





Про це у Facebook Павло Палюк.



«Місто Луцьк. Майже катастрофа в дворах вулиць Івана Огієнка та Саперів ( це центральна частина міста, район 5 школи) станом на 13 березня 2018 року», – коментує він опубліковані світлини.



«Закликаю владу Луцька звернути на це увагу та не допустити погіршення ситуації. Прикладаю фото та відеофіксацію», – додає він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двори на вулицях Івана Огієнка та Саперів у Луцьку потопають у багнюці.Про це у Facebook пише «Місто Луцьк. Майже катастрофа в дворах вулиць Івана Огієнка та Саперів ( це центральна частина міста, район 5 школи) станом на 13 березня 2018 року», – коментує він опубліковані світлини.«Закликаю владу Луцька звернути на це увагу та не допустити погіршення ситуації. Прикладаю фото та відеофіксацію», – додає він.

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