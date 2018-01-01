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Луцькі двори потопають у багнюці. ФОТО

Луцькі двори потопають у багнюці. ФОТО
Двори на вулицях Івана Огієнка та Саперів у Луцьку потопають у багнюці.

Про це у Facebook пише Павло Палюк.

«Місто Луцьк. Майже катастрофа в дворах вулиць Івана Огієнка та Саперів ( це центральна частина міста, район 5 школи) станом на 13 березня 2018 року», – коментує він опубліковані світлини.

«Закликаю владу Луцька звернути на це увагу та не допустити погіршення ситуації. Прикладаю фото та відеофіксацію», – додає він.


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Теги: благоустрій
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Коментарі 1
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по газонах! І все буде кокей.
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