На Світязі втопився 63-річний рибалка





Трагедія сталася вранці, 14 березня, - повідомляє



Як повідомляють шацькі рятувальники, виклик до них надійшов приблизно о 7:40 год. ранку. Телефонували люди, які знаходились поблизу та почули крик. На місце події прибули рятувальники з Шацька та рятувальної станції с.Світязь. А оскільки лід на озері вже є небезпечним, до місця події рятувальникам довелось добиратися на спеціальному катері з повітряними подушками - глісері Марс-700.



На жаль, чоловіка, котрий їхав по льоду велосипедом на риболовлю та встиг від’їхати від берега приблизно на кілометр, рятувальникам врятувати не вдалося.



Тіло з крижаної води діставали аквалангісти рятувальної станції с.Світязь.



Щоразу із настанням потепління рятувальники попереджають рибалок про те, що льодовий покрив на водоймах краю невпинно тане. Проте, не зважаючи на очевидну небезпеку, мешканці краю продовжують виходити на нестійку кригу, наражаючи своє життя на небезпеку. Прикро, але бавляться на хисткому льоду й діти.



Шацькі рятувальники закликають громадян не виходити на кригу, не дозволяти цього робити дітям. Зважати на те, що навіть при зниженні температури, що прогнозується найближчим часом, лід уже не буде міцним. Тому перебування на льоду НЕПРИПУСТИМЕ й НЕБЕЗПЕЧНЕ!



Окрім того, зважаючи на велику площу озер Шацького району, зокрема, Світязя, складних погодних умов (вранішнього туману), не завжди поблизу зможуть бути люди та вчасно викликати рятувальників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В озері Світязьвтопився 63-річний житель районного центру.Трагедія сталася вранці, 14 березня, - повідомляє «Район. Шацьк». Як повідомляють шацькі рятувальники, виклик до них надійшов приблизно о 7:40 год. ранку. Телефонували люди, які знаходились поблизу та почули крик. На місце події прибули рятувальники з Шацька та рятувальної станції с.Світязь. А оскільки лід на озері вже є небезпечним, до місця події рятувальникам довелось добиратися на спеціальному катері з повітряними подушками - глісері Марс-700.На жаль, чоловіка, котрий їхав по льоду велосипедом на риболовлю та встиг від’їхати від берега приблизно на кілометр, рятувальникам врятувати не вдалося.Тіло з крижаної води діставали аквалангісти рятувальної станції с.Світязь.Щоразу із настанням потепління рятувальники попереджають рибалок про те, що льодовий покрив на водоймах краю невпинно тане. Проте, не зважаючи на очевидну небезпеку, мешканці краю продовжують виходити на нестійку кригу, наражаючи своє життя на небезпеку. Прикро, але бавляться на хисткому льоду й діти.Шацькі рятувальники закликають громадян не виходити на кригу, не дозволяти цього робити дітям. Зважати на те, що навіть при зниженні температури, що прогнозується найближчим часом, лід уже не буде міцним. Тому перебування на льоду НЕПРИПУСТИМЕ й НЕБЕЗПЕЧНЕ!Окрім того, зважаючи на велику площу озер Шацького району, зокрема, Світязя, складних погодних умов (вранішнього туману), не завжди поблизу зможуть бути люди та вчасно викликати рятувальників.

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