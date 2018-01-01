Наливайченко представив план інтеграції України в НАТО у Конгресі США*

Лідер Руху "Справедливість"зустрівся із заступником голови комітету в закордонних справах Конгресу США(Congressman Francis Rooney) і представив у Комітеті з безпеки план інтеграції України в НАТО за стратегічної підтримки США."Йдеться про надання озброєння ЗСУ, навчання для українських військових та сил безпеки, посилення військової контррозвідки. Обгрунтував план конкретних дій України для досягнення стандартів НАТО: посилення боєздатності ЗСУ, створення ефективної контррозвідки та боєздатного Антетерористичного центру, оборонні замовлення для українських підприємств", - наголосив політик у Вашингтоні, - повідомили в прес-службі політика.Наливайченко навів два ключові пріоритети для нацбезпеки України, як контрибутора безпеки ЄС та стратегічного партнера США."Пропоную зосередитися на протидії російській агресії, спецслужбам РФ, тероризму, диверсіям, незаконному трафіку зброї з території РФ. І другий напрямок - це боротьба з кібератаками та втручанням РФ, протидія агресивній пропаганді та фейковим новинам з РФ", - зауважив лідер Руху "Справедливість".Наливайченко перебуває з поїздкою у Вашингтоні та Нью-Йорку на запрошення міжнародних партнерів.