Наливайченко представив план інтеграції України в НАТО у Конгресі США*
Сьогодні, 16:11
Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко зустрівся із заступником голови комітету в закордонних справах Конгресу США Френсісом Руні (Congressman Francis Rooney) і представив у Комітеті з безпеки план інтеграції України в НАТО за стратегічної підтримки США.
"Йдеться про надання озброєння ЗСУ, навчання для українських військових та сил безпеки, посилення військової контррозвідки. Обгрунтував план конкретних дій України для досягнення стандартів НАТО: посилення боєздатності ЗСУ, створення ефективної контррозвідки та боєздатного Антетерористичного центру, оборонні замовлення для українських підприємств", - наголосив політик у Вашингтоні, - повідомили в прес-службі політика.
Наливайченко навів два ключові пріоритети для нацбезпеки України, як контрибутора безпеки ЄС та стратегічного партнера США.
"Пропоную зосередитися на протидії російській агресії, спецслужбам РФ, тероризму, диверсіям, незаконному трафіку зброї з території РФ. І другий напрямок - це боротьба з кібератаками та втручанням РФ, протидія агресивній пропаганді та фейковим новинам з РФ", - зауважив лідер Руху "Справедливість".
Наливайченко перебуває з поїздкою у Вашингтоні та Нью-Йорку на запрошення міжнародних партнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Йдеться про надання озброєння ЗСУ, навчання для українських військових та сил безпеки, посилення військової контррозвідки. Обгрунтував план конкретних дій України для досягнення стандартів НАТО: посилення боєздатності ЗСУ, створення ефективної контррозвідки та боєздатного Антетерористичного центру, оборонні замовлення для українських підприємств", - наголосив політик у Вашингтоні, - повідомили в прес-службі політика.
Наливайченко навів два ключові пріоритети для нацбезпеки України, як контрибутора безпеки ЄС та стратегічного партнера США.
"Пропоную зосередитися на протидії російській агресії, спецслужбам РФ, тероризму, диверсіям, незаконному трафіку зброї з території РФ. І другий напрямок - це боротьба з кібератаками та втручанням РФ, протидія агресивній пропаганді та фейковим новинам з РФ", - зауважив лідер Руху "Справедливість".
Наливайченко перебуває з поїздкою у Вашингтоні та Нью-Йорку на запрошення міжнародних партнерів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
Сьогодні, 16:38
Повідомили причину смерті Стівена Хокінга
Сьогодні, 16:27
Наливайченко представив план інтеграції України в НАТО у Конгресі США*
Сьогодні, 16:11
На Світязі втопився 63-річний рибалка
Сьогодні, 15:58
Луцькі двори потопають у багнюці. ФОТО
Сьогодні, 15:56