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Громаді на Волині повернуть 3 гектари землі

Громаді на Волині повернуть 3 гектари землі
Волинські прокурори в суді домоглися повернення державі земельної ділянки вартістю 12 мільйонів гривень.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Господарський суд Волинської області задовольнив позов Володимир-Волинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нововолинський екотехнопарк" про розірвання договору оренди землі та повернення громаді міста земельної ділянки площею 3 га, ринковою вартістю 12 млн. грн.

Прокурори з'ясували, що у серпні 2015 року між міською радою та підприємством на 15 років було укладено договір оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва і обслуговування сміттєпереробного заводу у Нововолинську.

Відтоді товариство, незважаючи на наявність рішень судів з цього приводу, не сплачувало орендної плати за землю, заборгувавши бюджету міста понад 565 тис. грн.

Нововолинська ж міська рада заходів позовного характеру, щоб повернути землю, не вживала, тому в ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки громаді.

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Теги: прокуратура, земельна ділянка
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