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Луцькій малечі влаштували екскурсію в тролейбусі. ФОТО

Луцькій малечі влаштували екскурсію в тролейбусі. ФОТО
Фахівцями Луцького міського центру зайнятості розроблена економічна екскурсія на тролейбусі для дошкільнят.

Для вихованців Луцького дошкільного навчального закладу «Тополинка» день 14 березня 2018 року не був подібним на інші, адже дошкільнята стали учасниками економічної екскурсії на тролейбусі по Луцьку, - повідомили у міському Центрі зайнятості.

Дітей ознайомлювали з підприємствами міста Луцька, основними напрямками їх діяльності та перспективами розвитку, розміром заробітних плат, професіями, які є затребувані на підприємствах міста Луцька для підвищення обізнаності з основними промисловими, навчальними та адміністративними закладами міста.

Слід відмітити, що учасниками економічної екскурсії на тролейбусі стали не лише вихованці дитячого садочка, а і їх батьки та вихователі.

Протягом однієї години, курсуючи тролейбусом вулицями міста, фахівець служби зайнятості в ігровій розповідала вихованцям групи «Пташенята» про професії, які задіяні на промислових підприємствах міста, у банківській сфері, освітніх та медичних закладах, закладах громадського харчування, які знаходились по маршруту.

Знайомство дошкільнят з безмежним світом професій пройшло в новій та цікавій формі, діти активно відповідали на тематичні запитання, демонструючи певні знання тої чи іншої професії. Дошкільнята знають, що у магазинах працюють продавці, у білих халатах ходять лікарі, зачіски роблять перукарі, будинки будують будівельники, а в театрі виступають актори.

Діти отримали тематичні розмальовки про професії. Розфарбовуючи їх у вільний час, дошкільнята закріплять отримані під час екскурсії знання про професії.


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Теги: Центр зайнятості, Тополинка, екскурсія
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