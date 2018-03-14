Повідомили причину смерті Стівена Хокінга
Сьогодні, 16:27
Причиною смерті відомого британського фізика Стівена Хокінга стало ускладнення бокового аміотрофічного склерозу.
Про це повідомляє видання The Huffington Post, – пишуть Факти ICTV.
Хокінг помер після ускладнень, викликаних аміотрофічним бічним склерозом, прогресуючим нейродегенеративним захворюванням. Цю хворобу діагностували у вченого в 1963 році.
Водночас діти Хокінга відмовилися коментувати обставини його смерті, попросивши час на прощання з батьком.
Нагадаємо, англійський фізик-теоретик і популяризатор науки, професор Стівен Хокінг помер сьогодні у віці 76 років.
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Про це повідомляє видання The Huffington Post, – пишуть Факти ICTV.
Хокінг помер після ускладнень, викликаних аміотрофічним бічним склерозом, прогресуючим нейродегенеративним захворюванням. Цю хворобу діагностували у вченого в 1963 році.
Водночас діти Хокінга відмовилися коментувати обставини його смерті, попросивши час на прощання з батьком.
Нагадаємо, англійський фізик-теоретик і популяризатор науки, професор Стівен Хокінг помер сьогодні у віці 76 років.
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