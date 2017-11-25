Волинські лицарі привезли «золото» з європейського турніру
Сьогодні, 16:38
Лицарі клубу «Айна Бера» привезли «золото» та «срібло» із європейського чемпіонату.
9-11 березня в Мінську відбувся 4-ий відкритий чемпіонат Європи з сучасного мечевого бою.
Участь в чемпіонаті взяли представники з більш ніж 10 країн Європи: Україна, Білорусь, Австрія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Франція, Молдова, Росія та інші.
Збірну України на цих змаганнях представляли бійці з Харкова, Одеси, Дніпра, Києва Житомира, Коростеня, Вишгорода та Луцька. Вік спортсменів від 6 до 35+ років.
Луцьк змогли представити лише два спортсмени (хоча кваліфікувалось в збірну 7 волинян) - Володимир Поліщук та Олег Світлицький. Хлопці виступали у всіх номінаціях в категоріях 16-17 років і 10-11 років.
Олегу Світлицькому не вистачило трохи везіння, щоб потрапити на п’єдестал в категорії «тріатлон». В півфіналі він в додаткових раундах програв більш досвідченому спортсмену з Франції, однак, в категорії масових боїв 5*5 в складі збірної команди їм вдалося взяти 2 місце.
Отож, завдяки Олегу Світлицькому, волинська команда привезла додому «срібло».
Володимир Поліщук в перший день змагань здобув третє місце в дисципліні «тріатлон» у своїй віковій категоріЇ та перше місце в категорії «шашка-баклер».
До слова, минулого року Володимир теж став чемпіоном, а цього року підтвердив це звання. В масових дисциплінах йому вдалось заняти третє місце в збірній команді Україна-Молдова.
Отож, за результатами змагань до Луцька лицарі привезли одне «золото», одне «срібло» та дві «бронзових» медалі.
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9-11 березня в Мінську відбувся 4-ий відкритий чемпіонат Європи з сучасного мечевого бою.
Участь в чемпіонаті взяли представники з більш ніж 10 країн Європи: Україна, Білорусь, Австрія, Польща, Нідерланди, Німеччина, Франція, Молдова, Росія та інші.
Збірну України на цих змаганнях представляли бійці з Харкова, Одеси, Дніпра, Києва Житомира, Коростеня, Вишгорода та Луцька. Вік спортсменів від 6 до 35+ років.
Луцьк змогли представити лише два спортсмени (хоча кваліфікувалось в збірну 7 волинян) - Володимир Поліщук та Олег Світлицький. Хлопці виступали у всіх номінаціях в категоріях 16-17 років і 10-11 років.
Олегу Світлицькому не вистачило трохи везіння, щоб потрапити на п’єдестал в категорії «тріатлон». В півфіналі він в додаткових раундах програв більш досвідченому спортсмену з Франції, однак, в категорії масових боїв 5*5 в складі збірної команди їм вдалося взяти 2 місце.
Отож, завдяки Олегу Світлицькому, волинська команда привезла додому «срібло».
Володимир Поліщук в перший день змагань здобув третє місце в дисципліні «тріатлон» у своїй віковій категоріЇ та перше місце в категорії «шашка-баклер».
До слова, минулого року Володимир теж став чемпіоном, а цього року підтвердив це звання. В масових дисциплінах йому вдалось заняти третє місце в збірній команді Україна-Молдова.
Отож, за результатами змагань до Луцька лицарі привезли одне «золото», одне «срібло» та дві «бронзових» медалі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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