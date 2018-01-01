«Як нам жити?» – волиняни в розпачі через жахливий стан дороги. ФОТО





Фото жахливого стану покриття виклала в мережу місцева мешканка Ірина Киця, – пише



«Невже жити в селі це вирок? Чому, милуючись неймовірною красою нашого рідного Литовежа, ми повинні застрягати по коліна в багні… Та справа навіть не в цьому (фото лише на 20% відображає реальну картину), сюди нереально доїхати службам екстреної допомоги та на деяких ділянках дороги просто пройти… Багато можна ще аналізувати, але я не розумію, чому так… Скільки ще часу чекати, щоб нарешті відчути себе затишно і комфортно на своїй землі? Чому ніхто не бачить проблеми?» – йдеться в її дописі.



Вона говорить, що це не єдина вулиця в Литовежі, яка знаходиться в такому стані.



«Наша дорога така скрізь: вулиці Шахтарська, Перемоги, Володимира Якобчука, Прикордонників, Івана Франка в болоті. Грейдерами горнуть, коли сухо, бо зараз там нічого не можна зробити. Зрозуміло, що якщо кошти і виділять, то для ремонту доріг загального користування, де їдуть маршрутки. Не хочу когось звинувачувати в такій ситуації, але вже наболіло, тому написала цей пост. Як нам жити? Адже люди скрізь однакові. Чому держава не звертає на таке уваги? Для нас просто нереально добратися на роботу, діткам – в садочок», – каже жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дороги в селі Литовеж Іваничівського району тонуть в багнюці.Фото жахливого стану покриття виклала в мережу місцева мешканка, – пише БУГ «Невже жити в селі це вирок? Чому, милуючись неймовірною красою нашого рідного Литовежа, ми повинні застрягати по коліна в багні… Та справа навіть не в цьому (фото лише на 20% відображає реальну картину), сюди нереально доїхати службам екстреної допомоги та на деяких ділянках дороги просто пройти… Багато можна ще аналізувати, але я не розумію, чому так… Скільки ще часу чекати, щоб нарешті відчути себе затишно і комфортно на своїй землі? Чому ніхто не бачить проблеми?» – йдеться в її дописі.Вона говорить, що це не єдина вулиця в Литовежі, яка знаходиться в такому стані.«Наша дорога така скрізь: вулиці Шахтарська, Перемоги, Володимира Якобчука, Прикордонників, Івана Франка в болоті. Грейдерами горнуть, коли сухо, бо зараз там нічого не можна зробити. Зрозуміло, що якщо кошти і виділять, то для ремонту доріг загального користування, де їдуть маршрутки. Не хочу когось звинувачувати в такій ситуації, але вже наболіло, тому написала цей пост. Як нам жити? Адже люди скрізь однакові. Чому держава не звертає на таке уваги? Для нас просто нереально добратися на роботу, діткам – в садочок», – каже жінка.

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