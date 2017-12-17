Луцький «Гармидер» покаже казку для дорослих
Сьогодні, 16:55
18 березня о 17:00 театр «Гармидер» зіграє трагікомедію «Івонна» (Вітольд Гомбрович) на сцені Волинського обласного академічного театру ляльок (вул. Кривий Вал, 18).
Вартість входу: 30 грн, - повідомляє театр-студія на своєму сайті.
З 12 березня квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00. А в день показу вистави — за адресою театру ляльок із 16:00.
Довідки: 099-740-02-76
Трагікомедія «Івонна» — це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.
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Вартість входу: 30 грн, - повідомляє театр-студія на своєму сайті.
З 12 березня квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00. А в день показу вистави — за адресою театру ляльок із 16:00.
Довідки: 099-740-02-76
Трагікомедія «Івонна» — це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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