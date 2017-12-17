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Луцький «Гармидер» покаже казку для дорослих

Луцький «Гармидер» покаже казку для дорослих
18 березня о 17:00 театр «Гармидер» зіграє трагікомедію «Івонна» (Вітольд Гомбрович) на сцені Волинського обласного академічного театру ляльок (вул. Кривий Вал, 18).

Вартість входу: 30 грн, - повідомляє театр-студія на своєму сайті.

З 12 березня квитки можна придбати за адресою: вул. Паркова, 5, «Innerspace. Простір для роботи, творчості та відпочинку», з 11:00 до 21:00. А в день показу вистави — за адресою театру ляльок із 16:00.

Довідки: 099-740-02-76

Трагікомедія «Івонна» — це казка для дорослих про безтурботне та розкішне життя одного королівства, де події розгортаються без означення конкретного часу й місця. Тут функціонує найвищий щабель суспільства, з його примхами, правилами «пристойності й такту» й показовою милістю і турботою про народ. Раптом у цьому королівстві з’являється особа, яка розхитує звичний його уклад – безмовна й апатична представниця нижчих прошарків Івонна. Вона стає подразником, що виштовхує назовні комплекси й пороки королівських осіб та придворних. Але сильні світу цього не терплять власної слабкості. Вони знаходять спосіб розчистити собі шлях до насолоди.

Луцький «Гармидер» покаже казку для дорослих

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Теги: Гармидер, Івонна, театр
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