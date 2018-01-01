вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині у вогні згорів житловий будинок

На Волині у вогні згорів житловий будинок
У селищі Любешів горів житловий будинок.

Інцидент трапився учора, 14 березня, близько 22 години вечора, - пише газета Нове життя.

Зазначається, що попри намагання пожежників зупинити полум’я, вогонь повністю знищив покрівлю, дерев’яні перекриття, пошкодив усі кімнати та речі домашнього вжитку. Орієнтовна причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі.

До речі, із початку березня це вже третя пожежа у районі. Дещо раніше у Великій Глуші рятувальники ліквідовували загорання господарської споруди, котре трапилося через несправність електропроводки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри
Сьогодні, 17:15
На ковельському кладовищі поліцейські виявили чоловіка з марихуаною
Сьогодні, 17:00
На Волині у вогні згорів житловий будинок
Сьогодні, 16:55
Луцький «Гармидер» покаже казку для дорослих
Сьогодні, 16:55
«Як нам жити?» – волиняни в розпачі через жахливий стан дороги. ФОТО
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
У Запоріжжі загорівся трамвай, в якому були пасажири У Запоріжжі загорівся трамвай, в якому були пасажири
13 березень, 14:26
У трьох селах на Волині горіли будинки У трьох селах на Волині горіли будинки
13 березень, 10:41
Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий Пожежа на полігоні Широкий лан: загинув військовий
13 березень, 10:08
У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО У місті на Волині горів гараж із авто. ФОТО
12 березень, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
 1
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
 1
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
 1
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 13:45
 1
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Медіа
відео
1/8