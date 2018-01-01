На Волині у вогні згорів житловий будинок
Сьогодні, 16:55
У селищі Любешів горів житловий будинок.
Інцидент трапився учора, 14 березня, близько 22 години вечора, - пише газета Нове життя.
Зазначається, що попри намагання пожежників зупинити полум’я, вогонь повністю знищив покрівлю, дерев’яні перекриття, пошкодив усі кімнати та речі домашнього вжитку. Орієнтовна причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі.
До речі, із початку березня це вже третя пожежа у районі. Дещо раніше у Великій Глуші рятувальники ліквідовували загорання господарської споруди, котре трапилося через несправність електропроводки.
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Інцидент трапився учора, 14 березня, близько 22 години вечора, - пише газета Нове життя.
Зазначається, що попри намагання пожежників зупинити полум’я, вогонь повністю знищив покрівлю, дерев’яні перекриття, пошкодив усі кімнати та речі домашнього вжитку. Орієнтовна причина загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі.
До речі, із початку березня це вже третя пожежа у районі. Дещо раніше у Великій Глуші рятувальники ліквідовували загорання господарської споруди, котре трапилося через несправність електропроводки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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