На ковельському кладовищі поліцейські виявили чоловіка з марихуаною
Сьогодні, 17:00
Ковельські поліцейські вилучили у 37-річного місцевого жителя марихуану.
У понеділок, 13 березня, в Ковелі співробітники кримінальної поліції виявили в 37-річного місцевого жителя два паперові згортки з речовиною схожою на марихуану.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Інцидент на території міського кладовища. Під час поверхневого огляду в ковельчанина поліцеські виявили паперові згортки з двома грамами речовини рослинного походження, зовні схожої на марихуану. Відомо, що правопорушник уже притягувався до кримінальної відповідальності.
Вилучене правоохоронці направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України для проведення експертизи.
За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
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У понеділок, 13 березня, в Ковелі співробітники кримінальної поліції виявили в 37-річного місцевого жителя два паперові згортки з речовиною схожою на марихуану.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Інцидент на території міського кладовища. Під час поверхневого огляду в ковельчанина поліцеські виявили паперові згортки з двома грамами речовини рослинного походження, зовні схожої на марихуану. Відомо, що правопорушник уже притягувався до кримінальної відповідальності.
Вилучене правоохоронці направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України для проведення експертизи.
За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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