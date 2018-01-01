На ковельському кладовищі поліцейські виявили чоловіка з марихуаною

Ковельські поліцейські вилучили у 37-річного місцевого жителя марихуану.У понеділок, 13 березня, в Ковелі співробітники кримінальної поліції виявили в 37-річного місцевого жителя два паперові згортки з речовиною схожою на марихуану.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.Інцидент на території міського кладовища. Під час поверхневого огляду в ковельчанина поліцеські виявили паперові згортки з двома грамами речовини рослинного походження, зовні схожої на марихуану. Відомо, що правопорушник уже притягувався до кримінальної відповідальності.Вилучене правоохоронці направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України для проведення експертизи.За фактом незаконного зберігання наркотиків слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.