Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок





Про це повідомляє



Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля MAN і легкового Hyundai Elantra.



За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду.



На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди.



Ще одна потерпіла померла в кареті «швидкої» по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.



На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівецькій області сьогодні вранці, 14 березня, внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинули чотири жінки, ще одну – госпіталізовано.Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області.Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля MAN і легкового Hyundai Elantra.За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду.На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди.Ще одна потерпіла померла в кареті «швидкої» по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди.

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