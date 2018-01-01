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Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок

Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок
У Чернівецькій області сьогодні вранці, 14 березня, внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинули чотири жінки, ще одну – госпіталізовано.

Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області.

Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля MAN і легкового Hyundai Elantra.

За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду.

На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди.

Ще одна потерпіла померла в кареті «швидкої» по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.

На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди.

Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок
Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок
Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок

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Теги: аварія, Буковина
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