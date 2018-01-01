Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок
Сьогодні, 17:45
У Чернівецькій області сьогодні вранці, 14 березня, внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинули чотири жінки, ще одну – госпіталізовано.
Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області.
Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля MAN і легкового Hyundai Elantra.
За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду.
На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди.
Ще одна потерпіла померла в кареті «швидкої» по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.
На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Чернівецькій області.
Близько 10-ї години ранку 14 березня на трасі у селі Новий Киселів Кіцманського району сталося зіткнення вантажного автомобіля MAN і легкового Hyundai Elantra.
За попередньою інформацією, 58-річна жінка-водій легковика намагалася здійснити розворот з правого ряду. Не врахувавши дорожньої обстановки, вона допустила зіткнення з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку в лівому ряду.
На момент аварії в легковому автомобілі знаходилися п’ятеро жінок, віком від 58 до 70 років. Внаслідок зіткнення троє з них, в тому числі і водій авто, від отриманих травм загинули на місці пригоди.
Ще одна потерпіла померла в кареті «швидкої» по дорозі до лікарні. Зі струсом головного мозку та переломом кісток носа медики госпіталізували 70-річну пасажирку легковика.
На даний час поліція встановлює всі обставини вказаної дорожньо-транспортної пригоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Із Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість
Сьогодні, 18:01
Громаді на Волині повернуть 3 гектари землі
Сьогодні, 17:54
Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок
Сьогодні, 17:45
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Сьогодні, 17:34