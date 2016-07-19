У Німеччині намагались напасти на Ангелу Меркель
Сьогодні, 19:42
У Німеччині невідомий чоловік намагався напасти на канцлера Ангелу Меркель.
Чоловік побіг до Меркель, коли канцлер йшла до своєї машини, але був зупинений службою безпеки, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Welt.
Під час спроби нападу невідомий голосно кричав щось, але не німецькою мовою, повідомляють ЗМІ.
Зазначається, що інцидент стався на виході з будівлі Бундестагу.
«Меркель, яка збиралася їхати до президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера, йшла до машини. Чоловік побіг до неї, але був зупинений службою безпеки. Канцлер залишила місце події», - йдеться в повідомленні.
При цьому ніяких подробиць інциденту не повідомляється.
Як уточнює видання, під час спроби нападу чоловік голосно кричав щось, але не німецькою мовою.
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Чоловік побіг до Меркель, коли канцлер йшла до своєї машини, але був зупинений службою безпеки, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Welt.
Під час спроби нападу невідомий голосно кричав щось, але не німецькою мовою, повідомляють ЗМІ.
Зазначається, що інцидент стався на виході з будівлі Бундестагу.
«Меркель, яка збиралася їхати до президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера, йшла до машини. Чоловік побіг до неї, але був зупинений службою безпеки. Канцлер залишила місце події», - йдеться в повідомленні.
При цьому ніяких подробиць інциденту не повідомляється.
Як уточнює видання, під час спроби нападу чоловік голосно кричав щось, але не німецькою мовою.
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