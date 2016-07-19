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У Німеччині намагались напасти на Ангелу Меркель

У Німеччині намагались напасти на Ангелу Меркель
У Німеччині невідомий чоловік намагався напасти на канцлера Ангелу Меркель.

Чоловік побіг до Меркель, коли канцлер йшла до своєї машини, але був зупинений службою безпеки, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Welt.

Під час спроби нападу невідомий голосно кричав щось, але не німецькою мовою, повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався на виході з будівлі Бундестагу.

«Меркель, яка збиралася їхати до президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера, йшла до машини. Чоловік побіг до неї, але був зупинений службою безпеки. Канцлер залишила місце події», - йдеться в повідомленні.

При цьому ніяких подробиць інциденту не повідомляється.

Як уточнює видання, під час спроби нападу чоловік голосно кричав щось, але не німецькою мовою.

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Теги: Німеччина, Ангеле Меркель, напад
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