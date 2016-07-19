У Німеччині намагались напасти на Ангелу Меркель

Ангелу Меркель.



Чоловік побіг до Меркель, коли канцлер йшла до своєї машини, але був зупинений службою безпеки, - повідомляє



Під час спроби нападу невідомий голосно кричав щось, але не німецькою мовою, повідомляють ЗМІ.



Зазначається, що інцидент стався на виході з будівлі Бундестагу.



«Меркель, яка збиралася їхати до президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера, йшла до машини. Чоловік побіг до неї, але був зупинений службою безпеки. Канцлер залишила місце події», - йдеться в повідомленні.



При цьому ніяких подробиць інциденту не повідомляється.



Як уточнює видання, під час спроби нападу чоловік голосно кричав щось, але не німецькою мовою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Німеччині невідомий чоловік намагався напасти на канцлераЧоловік побіг до Меркель, коли канцлер йшла до своєї машини, але був зупинений службою безпеки, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на Welt.Під час спроби нападу невідомий голосно кричав щось, але не німецькою мовою, повідомляють ЗМІ.Зазначається, що інцидент стався на виході з будівлі Бундестагу.«Меркель, яка збиралася їхати до президента країни Франка-Вальтера Штайнмайера, йшла до машини. Чоловік побіг до неї, але був зупинений службою безпеки. Канцлер залишила місце події», - йдеться в повідомленні.При цьому ніяких подробиць інциденту не повідомляється.Як уточнює видання, під час спроби нападу чоловік голосно кричав щось, але не німецькою мовою.

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