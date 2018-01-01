вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом

Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Уродженець Ковеля Тарас Романчук, який виступає за «Ягеллонію», похвалився документом, який підтверджує його польське громадянство.

На офіційному акаунті клубу в Twitter опублікували фото гравця з польським паспортом.

Романчук переїхав до Польщі в 2014 році, а в 2016-му його визнали найкращим опорним півзахисником Екстракласи, хоча ще п’ять років тому він виступав на обласному рівні за команду рідного міста «Ковель».

ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю З ТАРАСОМ РОМАНЧУКОМ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол, спорт, Тарас Романчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому ЦНАПі для власників домашніх тварин підготували подарунки
Сьогодні, 17:39
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Сьогодні, 17:34
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри
Сьогодні, 17:15
На ковельському кладовищі поліцейські виявили чоловіка з марихуаною
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Волинянин може перейти в «Боруссію» з Дортмунду Волинянин може перейти в «Боруссію» з Дортмунду
08 березень, 20:08
Волинський футболіст отримав польське громадянство та співає польський гімн Волинський футболіст отримав польське громадянство та співає польський гімн
03 березень, 09:58
Юні футболісти з Луцька привезли приз із міжнародних змагань. ФОТО Юні футболісти з Луцька привезли приз із міжнародних змагань. ФОТО
02 березень, 12:08
Від інфаркту помер легендарний форвард Від інфаркту помер легендарний форвард
28 лютий, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
 1
Волинський природний парк показали в шоу на каналі «2+2»
Сьогодні, 14:20
 1
Уряд погодив призначення нового губернатора Волині, - ЗМІ
Сьогодні, 14:13
 1
Подарунки та сертифікати: луцький «Магазин Упаковки» відсвяткує дворіччя*
Сьогодні, 13:45
 1
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Медіа
відео
1/8