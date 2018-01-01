Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом

Уродженець Ковеля, який виступає за «Ягеллонію», похвалився документом, який підтверджує його польське громадянство.На офіційному акаунті клубу в Twitter опублікували фото гравця з польським паспортом.Романчук переїхав до Польщі в 2014 році, а в 2016-му його визнали найкращим опорним півзахисником Екстракласи, хоча ще п’ять років тому він виступав на обласному рівні за команду рідного міста «Ковель».