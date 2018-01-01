Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
Уродженець Ковеля Тарас Романчук, який виступає за «Ягеллонію», похвалився документом, який підтверджує його польське громадянство.
На офіційному акаунті клубу в Twitter опублікували фото гравця з польським паспортом.
Романчук переїхав до Польщі в 2014 році, а в 2016-му його визнали найкращим опорним півзахисником Екстракласи, хоча ще п’ять років тому він виступав на обласному рівні за команду рідного міста «Ковель».
ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю З ТАРАСОМ РОМАНЧУКОМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На офіційному акаунті клубу в Twitter опублікували фото гравця з польським паспортом.
Романчук переїхав до Польщі в 2014 році, а в 2016-му його визнали найкращим опорним півзахисником Екстракласи, хоча ще п’ять років тому він виступав на обласному рівні за команду рідного міста «Ковель».
ЧИТАТИ ІНТЕРВ'Ю З ТАРАСОМ РОМАНЧУКОМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Сьогодні, 17:34
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри
Сьогодні, 17:15