В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО





Про це повідомляє Павла Букіна.



Новий осколково-фугасний снаряд розрахований для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також — руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем — «Гіацинт».



За словами Букіна, кооперація підприємств Укроборонпрому дозволила в найкоротші терміни опанувати виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб Збройних сил.



Артилерійські снаряди ще мають пройти серію випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна компанія «Артем» провела успішні випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм.Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на слова генерального директор а Держконцерну УкроборонпромНовий осколково-фугасний снаряд розрахований для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також — руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем — «Гіацинт».За словами Букіна, кооперація підприємств Укроборонпрому дозволила в найкоротші терміни опанувати виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб Збройних сил.Артилерійські снаряди ще мають пройти серію випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.

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