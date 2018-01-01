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В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО

В Україні випробували снаряди великих калібрів. ВІДЕО
Державна компанія «Артем» провела успішні випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на слова генерального директор а Держконцерну Укроборонпром Павла Букіна.

Новий осколково-фугасний снаряд розрахований для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також — руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем — «Гіацинт».

За словами Букіна, кооперація підприємств Укроборонпрому дозволила в найкоротші терміни опанувати виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб Збройних сил.

Артилерійські снаряди ще мають пройти серію випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.

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Теги: артилерія, війна з Росією, Укроборонпром
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