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Волинських нацдружинників нагородили грамотами

Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.

Про це йдеться на сторінці у Facebook «Національні Дружини Волині».

Нагороджували бійців у Палаці культури міста Луцьк у середу, 14 березня.

Так, ветерани полку «Азов» Вадим «Янкі» Крикун, Олексій «Лікар» Кушнєр, Сергій «Моцарт» Цуз та Вадим «Аркан» Бельський отримали подяки від голови Волинської обласної державної адміністрації за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві та з нагоди Дня українського добровольця.
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Волинських нацдружинників нагородили грамотами

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Теги: нацдружинники, грамоти, нагороди
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