Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Сьогодні, 17:34
Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.
Про це йдеться на сторінці у Facebook «Національні Дружини Волині».
Нагороджували бійців у Палаці культури міста Луцьк у середу, 14 березня.
Так, ветерани полку «Азов» Вадим «Янкі» Крикун, Олексій «Лікар» Кушнєр, Сергій «Моцарт» Цуз та Вадим «Аркан» Бельський отримали подяки від голови Волинської обласної державної адміністрації за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві та з нагоди Дня українського добровольця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці у Facebook «Національні Дружини Волині».
Нагороджували бійців у Палаці культури міста Луцьк у середу, 14 березня.
Так, ветерани полку «Азов» Вадим «Янкі» Крикун, Олексій «Лікар» Кушнєр, Сергій «Моцарт» Цуз та Вадим «Аркан» Бельський отримали подяки від голови Волинської обласної державної адміністрації за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві та з нагоди Дня українського добровольця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Жахлива аварії на Буковині: загинуло четверо жінок
Сьогодні, 17:45
Волинських нацдружинників нагородили грамотами
Сьогодні, 17:34
Футболіст-уродженець Ковеля похвалився польським паспортом
Сьогодні, 17:16
Показали монети, які замінять дрібні гривневі купюри
Сьогодні, 17:15