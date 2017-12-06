Волинських нацдружинників нагородили грамотами





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Нагороджували бійців у Палаці культури міста Луцьк у середу, 14 березня.



Так, ветерани полку «Азов» Вадим «Янкі» Крикун, Олексій «Лікар» Кушнєр, Сергій «Моцарт» Цуз та Вадим «Аркан» Бельський отримали подяки від голови Волинської обласної державної адміністрації за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві та з нагоди Дня українського добровольця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.Про це йдеться на сторінці у Facebook «Національні Дружини Волині».Нагороджували бійців у Палаці культури міста Луцьк у середу, 14 березня.Так, ветерани полкутаотримали подяки від голови Волинської обласної державної адміністрації за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння зміцненню патріотичного духу у суспільстві та з нагоди Дня українського добровольця.

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