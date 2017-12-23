Із Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість
Сьогодні, 18:01
Генпрокурор України Юрій Луценко обіцяє внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності на Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит до СБУ 15 березня.
Про це він сказав у середу, під час засідання комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент INSIDER.
«Якщо Надія Савченко завтра не з'явиться на допит, то я буду змушений буквально завтра прийти до Ради із поданням про зняття з неї депутатської недоторканності», - заявив Луценко.
«Я закликаю Надію Савченко з'явитися завтра на 11 годину на допит до Служби безпеки України. Мені відомо, що зараз вона знаходиться в Іспанії. Сучасні транспортні можливості дозволяють їй прибути в Україну до цього часу. Якщо вона цього не зробить, я буду змушений внести до парламенту подання на зняття з неї депутатської недоторканності, затримання та арешт», - наголосив він.
За словами Луценка, Генпрокуратура має численні фото та відео докази прричетності Савченко до злочинних дій, які він з дозволу слідства, хоче продемонструвати у парламенті.
«Упевнений, що це шокує парламент і суспільство. Мені би не хотілося, щоби народний депутат та герой України Надія Савченко залишилася осторонь від цієї важливої державної справи»,- сказав він.
Раніше джерела INSIDER повідомили, що депутата Савченко можуть звинуватити у підготовці державного перевороту, а у парламенті може з'явитися подання про зняття з неї недоторканності.
Як відомо, допит Савченко призначено на 15 березня. За інформацією INSIDER, на даний момент вона перебуває в Барселоні.
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Про це він сказав у середу, під час засідання комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент INSIDER.
«Якщо Надія Савченко завтра не з'явиться на допит, то я буду змушений буквально завтра прийти до Ради із поданням про зняття з неї депутатської недоторканності», - заявив Луценко.
«Я закликаю Надію Савченко з'явитися завтра на 11 годину на допит до Служби безпеки України. Мені відомо, що зараз вона знаходиться в Іспанії. Сучасні транспортні можливості дозволяють їй прибути в Україну до цього часу. Якщо вона цього не зробить, я буду змушений внести до парламенту подання на зняття з неї депутатської недоторканності, затримання та арешт», - наголосив він.
За словами Луценка, Генпрокуратура має численні фото та відео докази прричетності Савченко до злочинних дій, які він з дозволу слідства, хоче продемонструвати у парламенті.
«Упевнений, що це шокує парламент і суспільство. Мені би не хотілося, щоби народний депутат та герой України Надія Савченко залишилася осторонь від цієї важливої державної справи»,- сказав він.
Раніше джерела INSIDER повідомили, що депутата Савченко можуть звинуватити у підготовці державного перевороту, а у парламенті може з'явитися подання про зняття з неї недоторканності.
Як відомо, допит Савченко призначено на 15 березня. За інформацією INSIDER, на даний момент вона перебуває в Барселоні.
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