Із Надії Савченко можуть зняти депутатську недоторканість

Юрій Луценко обіцяє внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності на Надію Савченко, якщо вона не з'явиться на допит до СБУ 15 березня.



Про це він сказав у середу, під час засідання комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент



«Якщо Надія Савченко завтра не з'явиться на допит, то я буду змушений буквально завтра прийти до Ради із поданням про зняття з неї депутатської недоторканності», - заявив Луценко.



«Я закликаю Надію Савченко з'явитися завтра на 11 годину на допит до Служби безпеки України. Мені відомо, що зараз вона знаходиться в Іспанії. Сучасні транспортні можливості дозволяють їй прибути в Україну до цього часу. Якщо вона цього не зробить, я буду змушений внести до парламенту подання на зняття з неї депутатської недоторканності, затримання та арешт», - наголосив він.



За словами Луценка, Генпрокуратура має численні фото та відео докази прричетності Савченко до злочинних дій, які він з дозволу слідства, хоче продемонструвати у парламенті.



«Упевнений, що це шокує парламент і суспільство. Мені би не хотілося, щоби народний депутат та герой України Надія Савченко залишилася осторонь від цієї важливої державної справи»,- сказав він.



Раніше джерела INSIDER повідомили, що депутата Савченко можуть звинуватити у підготовці державного перевороту, а у парламенті може з'явитися подання про зняття з неї недоторканності.



Як відомо, допит Савченко призначено на 15 березня. За інформацією INSIDER, на даний момент вона перебуває в Барселоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генпрокурор Україниобіцяє внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності на, якщо вона не з'явиться на допит до СБУ 15 березня.Про це він сказав у середу, під час засідання комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає кореспондент INSIDER. «Якщо Надія Савченко завтра не з'явиться на допит, то я буду змушений буквально завтра прийти до Ради із поданням про зняття з неї депутатської недоторканності», - заявив Луценко.«Я закликаю Надію Савченко з'явитися завтра на 11 годину на допит до Служби безпеки України. Мені відомо, що зараз вона знаходиться в Іспанії. Сучасні транспортні можливості дозволяють їй прибути в Україну до цього часу. Якщо вона цього не зробить, я буду змушений внести до парламенту подання на зняття з неї депутатської недоторканності, затримання та арешт», - наголосив він.За словами Луценка, Генпрокуратура має численні фото та відео докази прричетності Савченко до злочинних дій, які він з дозволу слідства, хоче продемонструвати у парламенті.«Упевнений, що це шокує парламент і суспільство. Мені би не хотілося, щоби народний депутат та герой України Надія Савченко залишилася осторонь від цієї важливої державної справи»,- сказав він.Раніше джерела INSIDER повідомили, що депутата Савченко можуть звинуватити у підготовці державного перевороту, а у парламенті може з'явитися подання про зняття з неї недоторканності.Як відомо, допит Савченко призначено на 15 березня. За інформацією INSIDER, на даний момент вона перебуває в Барселоні.

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