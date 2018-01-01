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Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі безплатно покажуть трилер

Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі безплатно покажуть трилер
20 березня о 10:00 в РЦ «Промінь» відбудеться безплатний показ фільму «Усі гроші світу» в рамках проекту ГР «СВІДОМІ» «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».

Про це інформує Конкурент, посилаючись на повідомлення організаторів проекту.

На кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:
- по віку;
- по інвалідності;
- за вислугою років;
- в разі втраті годувальника.

Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 (не пізніше, як за один день до трансляції фільму):

за телефоном 099 215-50-75;
особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона «CITY PARK»;
заповнити онлайн форму реєстрації.

Нагадаємо, що першим фільмом, що був показаний в рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонарів» була біографічна драма про Вінстона Черчілля «Темні часи». На кіноперегляд прийшли близько сотні охочих пенсіонерів.

Довідково:

Стрічка «Усі гроші світу» знята режисером Рідлі Скоттом. Це американський детектив 2017 року, що заснований на реальних подіях. В основі сюжету розповідь про викладення онука нафтового магната-мільярдера, який виявився дуже скупим дідусем.

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Теги: Промінь, кіно, пенсіонери
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