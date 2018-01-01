Для пенсіонерів у луцькому кінотеатрі безплатно покажуть трилер





Про це інформує



На кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:

- по віку;

- по інвалідності;

- за вислугою років;

- в разі втраті годувальника.



Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 (не пізніше, як за один день до трансляції фільму):



за телефоном 099 215-50-75;

особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона «CITY PARK»;

заповнити онлайн форму реєстрації.



Нагадаємо, що першим фільмом, що був показаний в рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонарів» була біографічна драма про Вінстона Черчілля «Темні часи». На кіноперегляд прийшли близько сотні охочих пенсіонерів.



Довідково:



Стрічка «Усі гроші світу» знята режисером Рідлі Скоттом. Це американський детектив 2017 року, що заснований на реальних подіях. В основі сюжету розповідь про викладення онука нафтового магната-мільярдера, який виявився дуже скупим дідусем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 березня о 10:00 в РЦ «Промінь» відбудеться безплатний показ фільму «Усі гроші світу» в рамках проекту ГР «СВІДОМІ» «Доступний кінотеатр для пенсіонерів».Про це інформує Конкурент , посилаючись на повідомлення організаторів проекту.На кіносеанс можуть потрапити усі категорії пенсіонерів:- по віку;- по інвалідності;- за вислугою років;- в разі втраті годувальника.Для цього необхідно зареєструватися у робочі дні з 10:00 до 18:00 (не пізніше, як за один день до трансляції фільму):за телефоном 099 215-50-75;особисто, відвідавши офіс Громадянського Руху «СВІДОМІ» за адресою пр. Волі, 49 а, рекреаційна зона «CITY PARK»;заповнити онлайн форму реєстрації.Нагадаємо, що першим фільмом, що був показаний в рамках проекту «Доступний кінотеатр для пенсіонарів» була біографічна драма про Вінстона Черчілля «Темні часи». На кіноперегляд прийшли близько сотні охочих пенсіонерів.Довідково:Стрічка «Усі гроші світу» знята режисером Рідлі Скоттом. Це американський детектив 2017 року, що заснований на реальних подіях. В основі сюжету розповідь про викладення онука нафтового магната-мільярдера, який виявився дуже скупим дідусем.

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