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Працівник «політеху», який майнив криптовалюту, проведе семінар

Працівник «політеху», який майнив криптовалюту, проведе семінар
Лучанин Владислав Токарчук проведе в «політесі» семінар про майнінг криптовалют.

Про це йдеться на його сторінці у Facebook, - повідомляє Район. Луцьк.

Нагадаємо, що 8 січня кіберполіцейські обшукали приміщення університету. Правоохоронці вилучили обчислювальну техніку, яку використовувалась для майнінгу криптовалют.

Чоловік проводить захід безкоштовно 17 березня о 14:00.

Він зазначив, що семінар розрахований на початківців.


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Теги: криптовалюта, Луцьк
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