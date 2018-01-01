Працівник «політеху», який майнив криптовалюту, проведе семінар
Сьогодні, 21:11
Лучанин Владислав Токарчук проведе в «політесі» семінар про майнінг криптовалют.
Про це йдеться на його сторінці у Facebook, - повідомляє Район. Луцьк.
Нагадаємо, що 8 січня кіберполіцейські обшукали приміщення університету. Правоохоронці вилучили обчислювальну техніку, яку використовувалась для майнінгу криптовалют.
Чоловік проводить захід безкоштовно 17 березня о 14:00.
Він зазначив, що семінар розрахований на початківців.
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Про це йдеться на його сторінці у Facebook, - повідомляє Район. Луцьк.
Нагадаємо, що 8 січня кіберполіцейські обшукали приміщення університету. Правоохоронці вилучили обчислювальну техніку, яку використовувалась для майнінгу криптовалют.
Чоловік проводить захід безкоштовно 17 березня о 14:00.
Він зазначив, що семінар розрахований на початківців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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