Працівник «політеху», який майнив криптовалюту, проведе семінар

Владислав Токарчук проведе в «політесі» семінар про майнінг криптовалют.



Про це йдеться на його сторінці у Facebook, - повідомляє



Нагадаємо, що 8 січня кіберполіцейські обшукали приміщення університету. Правоохоронці вилучили обчислювальну техніку, яку використовувалась для майнінгу криптовалют.



Чоловік проводить захід безкоштовно 17 березня о 14:00.



Він зазначив, що семінар розрахований на початківців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинпроведе в «політесі» семінар про майнінг криптовалют.Про це йдеться на його сторінці у Facebook, - повідомляє Район. Луцьк Нагадаємо, що 8 січня кіберполіцейськіуніверситету. Правоохоронці вилучили обчислювальну техніку, яку використовувалась для майнінгу криптовалют.Чоловік проводить захід безкоштовно 17 березня о 14:00.Він зазначив, що семінар розрахований на початківців.

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