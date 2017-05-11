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На автостанції у Володимирі побили юнака

На автостанції у Володимирі побили юнака
У Володимирі-Волинському на території місцевої автостанції відлупцювали 19-річного хлопця.

Про це повідомляє Володимир Медіа.

Інцидент трапився вечірньої пори на території автостанції у Володимирі-Волинському. Невідомий побив 19-річного жителя села Хобултова Дмитра. У результаті постраждалий отримав забійні ран обличчя.

До лікарні за медичною допомогою не звертався.

За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.


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Теги: побиття, Волинь
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