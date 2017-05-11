На автостанції у Володимирі побили юнака
Сьогодні, 21:32
У Володимирі-Волинському на території місцевої автостанції відлупцювали 19-річного хлопця.
Про це повідомляє Володимир Медіа.
Інцидент трапився вечірньої пори на території автостанції у Володимирі-Волинському. Невідомий побив 19-річного жителя села Хобултова Дмитра. У результаті постраждалий отримав забійні ран обличчя.
До лікарні за медичною допомогою не звертався.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
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Про це повідомляє Володимир Медіа.
Інцидент трапився вечірньої пори на території автостанції у Володимирі-Волинському. Невідомий побив 19-річного жителя села Хобултова Дмитра. У результаті постраждалий отримав забійні ран обличчя.
До лікарні за медичною допомогою не звертався.
За цим фактом правоохоронці проводять перевірку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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