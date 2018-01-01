Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 березня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському буде йти дрібний дощ, місцями – зі снігом.



Температура повітря вночі до +1…+6 градусів, удень – +1…+5. Вітер східний, північно-східний, північний і північно-західний, 1-3 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується хмарна погода.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському буде йти дрібний дощ, місцями – зі снігом.Температура повітря вночі до +1…+6 градусів, удень – +1…+5. Вітер східний, північно-східний, північний і північно-західний, 1-3 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію