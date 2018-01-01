Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 березня
Сьогодні, 21:45
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському буде йти дрібний дощ, місцями – зі снігом.
Температура повітря вночі до +1…+6 градусів, удень – +1…+5. Вітер східний, північно-східний, північний і північно-західний, 1-3 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському буде йти дрібний дощ, місцями – зі снігом.
Температура повітря вночі до +1…+6 градусів, удень – +1…+5. Вітер східний, північно-східний, північний і північно-західний, 1-3 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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