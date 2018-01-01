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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 15 березня
У четвер у Волинській області очікується хмарна погода.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Маневичах, Любешові, Світязі, Ковелі, Володимирі-Волинському буде йти дрібний дощ, місцями – зі снігом.

Температура повітря вночі до +1…+6 градусів, удень – +1…+5. Вітер східний, північно-східний, північний і північно-західний, 1-3 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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Теги: погода
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