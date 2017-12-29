Показали космічні фото луцького неба

Волинський фотографопублікував добірку фантастичних світлин нічного неба в Луцьку.Добірку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.«Будучи ще хлопчиком, іще з космічних 60-х, я також «захворів» зорями і астрономією до цього часу, Якось так. На зорях бізнес не зробиш, ніби це безглуздо, але до сьогодні, уже достатньо довго намагаюсь знімати астрономічні явища над нашим містом так, по-любительськи, ділюсь знімками разом з вами, часом дивлюсь, з вежі Любарта, як наша маленька планета Луцьк продовжує подорож між зорями і іншими Світами кожну мить разом з нами... і це прекрасно... Дивіться іноді на зоряне небо і мрійте, думайте, радійте. Направду, нічого кращого немає...» - написав фотограф.Цю добірку він присвятив відомому вченому, який