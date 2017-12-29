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Показали космічні фото луцького неба

Показали космічні фото луцького неба
Волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував добірку фантастичних світлин нічного неба в Луцьку.

Добірку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Будучи ще хлопчиком, іще з космічних 60-х, я також «захворів» зорями і астрономією до цього часу, Якось так. На зорях бізнес не зробиш, ніби це безглуздо, але до сьогодні, уже достатньо довго намагаюсь знімати астрономічні явища над нашим містом так, по-любительськи, ділюсь знімками разом з вами, часом дивлюсь, з вежі Любарта, як наша маленька планета Луцьк продовжує подорож між зорями і іншими Світами кожну мить разом з нами... і це прекрасно... Дивіться іноді на зоряне небо і мрійте, думайте, радійте. Направду, нічого кращого немає...» - написав фотограф.

Цю добірку він присвятив відомому вченому Стівену Хокінгу, який сьогодні помер.



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Теги: фотограф, Волинь, Віктор Чухрай
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