На Волині будуватимуть нову залізницю

«Укрзалізниця» має намір збудувати на Волині нову колію на напрямку Ковель – Ізов – Держкордон.Про це повідомили у Медіацентрі «Магістраль» ПАТ «Укрзалізниця».У рамках робочого візиту до Варшави керівник «Укрзалізниці»провів зустріч із представниками вантажного оператора ПКП ЛХС, який здійснює перевезення колією 1520 мм у Польщі. Під час зустрічі сторони обговорили питання вдосконалення перевізного процесу між країнами.«Наразі ми спостерігаємо зростання обсягів торгівельних відносин між Україною та країнами Євросоюзу. Об’єми імпорту та експорту з Польщею, Німеччиною та Австрією збільшилися на 20 %. Зокрема, це перевезення залізничним транспортом з країнами Європи металургійної та аграрної продукції, тому нам важливо розвивати співпрацю з ПКП ЛХС», – зазначив керівник «Укрзалізниці».За його словами, компанія добре розуміє, що без суттєвих інвестицій у розвиток інфраструктури ділянки Ковель – Ізов – Держкордон «Укрзалізниці» не вдасться суттєво наростити обсяги перевезень між країнами.«На сьогодні на цій ділянці працює близько 9 пар поїздів на день. У найближчі кілька місяців нам потрібно забезпечити стабільну роботу на цій ділянці 10 пар поїздів щодня, а до кінця року – 12. Ця кількість – максимальна технічна можливість існуючої ділянки, тому вже найближчим часом нам потрібно її розвивати, зокрема проводити електрифікацію та будувати другу колію. Адже без цього нам не вдасться суттєво наростити обсяги перевезень між країнами», – зазначив Євген Кравцов.Нагадаємо, що у квітні 2017 року між ПАТ «Укрзалізниця» і ПКП ЛХС підписано меморандум щодо намірів реконструкції залізничних споруд з електрифікацією ділянки Ковель – Ізов – Держкордон. Наразі вже завершена підготовка техніко-економічного обґрунтування електрифікації цієї дільниці та триває його узгодження.Електрифікація цієї ділянки, крім скорочення експлуатаційних витрат, сприятиме скороченню терміну доставки вантажів, збільшенню маси вантажних поїздів та спрощенню технології організації залізничного руху.