Андрухович читатиме власну книгу в ефірі луцького радіо

Філія Суспільного «Українське радіо – Луцьк» розпочинає цикл програм «Читальна зала» книгою«Лексикон інтимних міст» в авторському виконанні.Про це повідомляє UA: Суспільне мовлення.Автор проекту – головний продюсер програм радіо Волинської філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України». Він розповів, що для запуску програми команда провела роботу із узгодження прав на трансляцію, аби зберегти авторські права митців.«Аудіокниги вже давно увійшли у наше повсякденне життя, і мета «Читальної зали» – залучити якомога більше слухачів, пропагуючи найкращі зразки класичної і сучасної прози та поезії. Замовником є виключно наш слухач, а ми, Суспільне, в свою чергу маємо запропонувати продукт високого ґатунку, при цьому не порушуючи авторського права. Адже є чимало людей, для яких недоступні сучасні гаджети для прослуховування аудіокниг. Також серед наших багаторічних слухачів, з якими ми постійно комунікуємо, є люди з порушенням зору. «Читальна зала» відкриє для всіх чудові твори сучасних авторів в звуковому форматі», – сказав продюсер Волинської філії НСТУВ планах радійників не лише трансляція готових художніх творів в авторському виконанні. До ефіру запрошуватимуть молодих письменників та поетів для запису їх творів у студії «Українського радіо – Луцьк», влаштовуватимуть презентації нових українських книг. Улюблені твори українських класиків читатимуть відомі громадські діячі, артисти, митці. Уже отримано дозвіл на аудіозапис фрагментів книг ще одного відомого українського письменника –Наразі триває розробка програми у співпраці з творчим об’єднанням «Стендаль». Також до трансляції готуються фрагменти аудіокниги волинського журналіста«Іларія. Ілюзія», яку він презентував незадовго до смерті. Нині триває «начитка» книги на волонтерських засадах.