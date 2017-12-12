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У Луцьку відбувся вечір еротичної поезії

У Луцьку відбувся вечір еротичної поезії
Літературний вечір інтимної та еротичної поезії, організований культурним об’єднанням «100Вт», відбувся 14 березня в рамках проекту «Луцька солянка».

Про це пишуть Волинські новини.

Вечір розпочався з хвилини мовчання, якою вшанували хлопців і дівчат, що загинули за незалежність України. Зазначимо, що вхід на вечір - абсолютно безкоштовний, проте в залі завжди присутня скринька, в яку кожен охочий може кинути кілька гривень на допомогу онкохворим діткам.

Засновник культурного об’єднання «100Вт» Володимир Столярчук розповів, що деякі автори вирішили проявити ініціативу та внести трішки «перчинки» в літературний вечір. «Ми побачимо, наскільки будемо сьогодні червоніти, хоча в кожного різний поріг сорому», - зазначив Володимир.

Честь відкривати літературний вечір отримала Марічка Муляр, яка дебютувала на минулому заході. Дівчина зачитала свої вірші, серед яких однойменна з піснею гурту «Бумбокс» «Сталеві квіти».

Своєю чергою, Юлія Степанова зачитала оповідання власного авторства «Штучне дихання», яке було пронизане медичними термінами, адже ці терміни їй близькі, оскільки вона викладає в медичному коледжі.

Затамувати подих присутніх змусила Аліна Поліщук - дівчина чуттєво передала свої почуття у власній поезії.

Ірина Загорська вирішила представити поезію Ліни Костенко. За її словами, ця поетеса є для неї жінокю-еталоном. До того ж Ірина зачитала твори сучасника Андрія Малярика, який, на її думку, є на одному рівні з Іздриком та Андруховичем.

Своєрідний дебют відбувся для Юлії Яковлюк, адже раніше вона презентувала лише прозу, а цього вечора вирішила представити поезію. Особливо присутнім запам’ятався вірш Дмитра Лазуткіна «Ніч…». Також Юлія зачитала уривок з роману Юрія Винничука «Танго смерті». З її слів, цей письменник у своїх творах позиціонує себе, як підкорювач жіночих сердець, але ніхто насправді не знає, як він виглядає, тож вона показала його світлину.

Представляючи Антона Безносікова, Володимир Столярчук зауважив, що інтим повинен бути не лише для душі та тіла, а й для мізків, тож виступ Антона він назвав рубрикою «перчик для мізків». Хлопець повідав слухачам про українського вченного-метеоролога та письменника, брата Лесі Українки Михайла Косача.

На завершення виступив і сам «винуватець» дійства Володимир Столярчук.

«В мене є дружина і дитина – це добре. Я писав інтимну, еротичну лірику, але коли почав зустрічатися з майбутньою дружиною – я нічого їй не читав. Найгірше було те, що коли вона просила, аби я їй щось прочитав, то вірш не підходив: то зелені очі, то світле волосся», - пожартував Володимир Столярчук та представив вірші, які, з його слів, він ніколи б не показав дружині.


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Теги: поезія
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