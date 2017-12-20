Водолази вчили луцьких школярів, як врятувати потопаючого
Сьогодні, 00:53
На Теремнівському ставку у Луцьку водолази-рятувальники нагадали ліцеїстам правила поведінки на водоймах.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Вони показали, як за допомогою спеціального знаряддя – драбини, мотузки та рятувального круга рятувати людину, яка провалилася під лід.
«Ми показали ліцеїстам, що потрібно робити щоб самому не попасти. Якщо вже трапилася ця біда, що робити самому і що робити якщо ти побачив це. Ми їм дали практично попробувати, покидати кінці Александрова, з драбиною, застосували їхні підручні матеріали – ремені. Показали також ліцеїстам і медичну частину», – розповів керівник водолазно-рятувального відділення Павло Гайда.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Вони показали, як за допомогою спеціального знаряддя – драбини, мотузки та рятувального круга рятувати людину, яка провалилася під лід.
«Ми показали ліцеїстам, що потрібно робити щоб самому не попасти. Якщо вже трапилася ця біда, що робити самому і що робити якщо ти побачив це. Ми їм дали практично попробувати, покидати кінці Александрова, з драбиною, застосували їхні підручні матеріали – ремені. Показали також ліцеїстам і медичну частину», – розповів керівник водолазно-рятувального відділення Павло Гайда.
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