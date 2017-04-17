Лучани обурені: комунальники замість осель «гріють землю»
Сьогодні, 05:08
Лучани, які мешкають на проспекті Волі у будинках 10, 12, 14 та на вулиці Лугова, 2 переконані, що до своїх домівок не отримують усе належне тепло.
Більше того, за втрату тепла приходиться переплачувати карколомні суми, - повідомляє ВРД НСТУ.
Втрачене тепло не доходить до осель, тож люди користуються обігрівальними приладами. Це теж впливає на загальну суму в платіжках, каже лучанка Любов Волох.
Цілих півтора кілометра під час морозів на теплотрасі не затримувався сніг. Мешканці щоденно фіксували це на фото. Кажуть – така безгосподарність вражає лучан, які з усіх сил намагаються не боргувати комунальникам.
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Більше того, за втрату тепла приходиться переплачувати карколомні суми, - повідомляє ВРД НСТУ.
Втрачене тепло не доходить до осель, тож люди користуються обігрівальними приладами. Це теж впливає на загальну суму в платіжках, каже лучанка Любов Волох.
Цілих півтора кілометра під час морозів на теплотрасі не затримувався сніг. Мешканці щоденно фіксували це на фото. Кажуть – така безгосподарність вражає лучан, які з усіх сил намагаються не боргувати комунальникам.
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