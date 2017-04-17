Лучани обурені: комунальники замість осель «гріють землю»





Більше того, за втрату тепла приходиться переплачувати карколомні суми, - повідомляє



Втрачене тепло не доходить до осель, тож люди користуються обігрівальними приладами. Це теж впливає на загальну суму в платіжках, каже лучанка Любов Волох.



Цілих півтора кілометра під час морозів на теплотрасі не затримувався сніг. Мешканці щоденно фіксували це на фото. Кажуть – така безгосподарність вражає лучан, які з усіх сил намагаються не боргувати комунальникам.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани, які мешкають на проспекті Волі у будинках 10, 12, 14 та на вулиці Лугова, 2 переконані, що до своїх домівок не отримують усе належне тепло.Більше того, за втрату тепла приходиться переплачувати карколомні суми, - повідомляє ВРД НСТУ Втрачене тепло не доходить до осель, тож люди користуються обігрівальними приладами. Це теж впливає на загальну суму в платіжках, каже лучанкаЦілих півтора кілометра під час морозів на теплотрасі не затримувався сніг. Мешканці щоденно фіксували це на фото. Кажуть – така безгосподарність вражає лучан, які з усіх сил намагаються не боргувати комунальникам.

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