У Києві обікрали заступника міністра
Сьогодні, 05:42
У Дніпровському районі Києві невідомі обікрали квартиру, що належить одному із заступників міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
Про це пише 24 канал.
Злочин стався, коли дипломат перебував у робочому відрядженні. Тож конкретної дати поліція поки встановити не може. Ймовірно, це трапилося у період з 9 по 13 березня.
Злодії винесли із помешкання дипломата телефон та годинник.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише 24 канал.
Злочин стався, коли дипломат перебував у робочому відрядженні. Тож конкретної дати поліція поки встановити не може. Ймовірно, це трапилося у період з 9 по 13 березня.
Злодії винесли із помешкання дипломата телефон та годинник.
Поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві обікрали заступника міністра
Сьогодні, 05:42
Лучани обурені: комунальники замість осель «гріють землю»
Сьогодні, 05:08
Закушував людською печінкою горілку: затримали канібала
Сьогодні, 04:16
Волинян попереджають про різке погіршення погоди
Сьогодні, 02:03