У Києві обікрали заступника міністра

Павла Клімкіна.



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Злочин стався, коли дипломат перебував у робочому відрядженні. Тож конкретної дати поліція поки встановити не може. Ймовірно, це трапилося у період з 9 по 13 березня.



Злодії винесли із помешкання дипломата телефон та годинник.



Поліція вже відкрила кримінальне провадження.



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