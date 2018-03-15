У Києві чоловік кинув вибухівку в поліцейських. ФОТО





Про це повідомляють



Інцидент стався на зупинці громадського транспорту, втім наразі невідомо, чи це сталося під час перевірки документів у чоловіка, чи за інших обставин.



В результаті детонації вибухового пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius, автівку прошило осколками, також розбите скло, торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту.



Самі ж поліцейські, за попередніми даними, серйозно не постраждали. Вартові зауважують, що на місці подій був чоловік у кайданках, який, ймовірно, і є зловмисником, який напав на поліцейських.



Наразі правоохоронці відмовляються від будь-яких коментарів, на місці працюють працівники слідчо-оперативної групи та вибухотехніки, які мають встановити, що саме вибухнуло на зупинці.



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