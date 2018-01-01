Курс валют у Луцьку на 15 березня





Євро при купівлі становить - 32,038, при продажу - 32,598.



Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,471.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,375, продаж - 7,880.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,975, а продаж - 26,400.Євро при купівлі становить - 32,038, при продажу - 32,598.Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,471.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,375, продаж - 7,880.

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