Курс валют у Луцьку на 15 березня
Сьогодні, 09:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,975, а продаж - 26,400.
Євро при купівлі становить - 32,038, при продажу - 32,598.
Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,471.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,375, продаж - 7,880.
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Євро при купівлі становить - 32,038, при продажу - 32,598.
Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,471.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,375, продаж - 7,880.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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