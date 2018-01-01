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Курс валют у Луцьку на 15 березня

Курс валют у Луцьку на 15 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 25,975, а продаж - 26,400.

Євро при купівлі становить - 32,038, при продажу - 32,598.

Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,471.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,375, продаж - 7,880.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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