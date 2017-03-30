На Волині власники нерухомості поповнили бюджет на 8 мільйонів

Власники нерухомого майна вже додали місцевим громадам 8,5 мільйона гривень податку.Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Волинській області.Місцеві бюджети Волині протягом січня-лютого 2018 року отримали в розпорядження майже 8,5 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Сума сплаченого власниками нерухомого майна податку перевищує аналогічні показники 2017 року на 76,4 відсотка.Такий суттєвий ріст надходжень майнового податку в ГУ ДФС у Волинській області пов’язують з відповідальною позицією більшості юридичних осіб, котрі відповідно до вимог закону сплачують податок на нерухомість поквартально та самі визначають суму для спрямування до бюджету.«Водночас варто відзначити, що наші фахівці проводять постійну роботу з платниками податку з тим, щоб не допускати бюджетних втрат та консультують щодо правильності і повноти подання звітності. Незважаючи на те, що податок на нерухомість запроваджено не так давно, ми маємо певний напрацьований алгоритм взаємодії як з підприємствами та організаціями, які мають у власності нерухомість, так і громадянами. Це дозволяє своєчасно і повною мірою мобілізувати визначені законом кошти до місцевих бюджетів», - наголошує начальник ГУ ДФС у Волинські областіВ питанні мобілізації податкових надходжень відповідальну позицію займають лідери місцевих органів влади, оскільки майнові податки зараховуються виключно до бюджетів громад, - звертають увагу в ГУ ДФС у Волинській області.«Дбаючи про розвиток території шляхом створення комфортних умов для розвитку бізнесу, лідери громад сприяють залученню до бюджетів додаткових коштів, в тому числі майнових податків», - підсумувала Світлана Савчук.