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Українські робітники перерахували з Польщі майже 100 мільярдів гривень

Українські робітники перерахували з Польщі майже 100 мільярдів гривень
Обсяг перерахувань українських робітників додому з Польщі зріс у 2017 рокі майже в півтори рази.

Про це повідомляє «Українська правда».

Про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькій.

«Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень»,- зазначив дипломат.

Нагадаємо, за даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців.

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Теги: Польща, заробітчани, фінанси
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