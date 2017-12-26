Українські робітники перерахували з Польщі майже 100 мільярдів гривень





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Про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькій.



«Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень»,- зазначив дипломат.



Нагадаємо, за даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обсяг перерахувань українських робітників додому з Польщі зріс у 2017 рокі майже в півтори рази.Про це повідомляє «Українська правда». Про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі«Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень»,- зазначив дипломат.Нагадаємо, за даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців.

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