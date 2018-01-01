Одиноку бабусю на Волині врятували від смерті
Сьогодні, 09:55
На Волині соціальний працівник врятувала бабусю, яка отруїлася чадним газом.
На межі життя і смерті минулого вівторка було життя поважної літами жительки села Озерець Горохівського району, - повідомляє газета Волинь.
Бідолашна жінка, якій 3 березня виповнилося 82 роки, лежала без свідомості в одній із кімнат свого будинку. Тим часом у помешканні нестерпно душило чадним газом.
Таку жахливу картину вчасно застала соціальний працівник цього населеного пункту, яка доглядала за одинокою бабусею і звично прийшла відвідати її.
Лікарі Горохівської ЦРЛ констатували у пацієнтки отруєння чадним газом і госпіталізували у реанімаційне відділення. Тепер життю старенької нічого не загрожує.
Берегти своє здоров’я і життя від подібних ексцесів закликають і рятівники, і працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
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На межі життя і смерті минулого вівторка було життя поважної літами жительки села Озерець Горохівського району, - повідомляє газета Волинь.
Бідолашна жінка, якій 3 березня виповнилося 82 роки, лежала без свідомості в одній із кімнат свого будинку. Тим часом у помешканні нестерпно душило чадним газом.
Таку жахливу картину вчасно застала соціальний працівник цього населеного пункту, яка доглядала за одинокою бабусею і звично прийшла відвідати її.
Лікарі Горохівської ЦРЛ констатували у пацієнтки отруєння чадним газом і госпіталізували у реанімаційне відділення. Тепер життю старенької нічого не загрожує.
Берегти своє здоров’я і життя від подібних ексцесів закликають і рятівники, і працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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