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Одиноку бабусю на Волині врятували від смерті

Одиноку бабусю на Волині врятували від смерті
На Волині соціальний працівник врятувала бабусю, яка отруїлася чадним газом.

На межі життя і смерті минулого вівторка було життя поважної літами жительки села Озерець Горохівського району, - повідомляє газета Волинь.

Бідолашна жінка, якій 3 березня виповнилося 82 роки, лежала без свідомості в одній із кімнат свого будинку. Тим часом у помешканні нестерпно душило чадним газом.

Таку жахливу картину вчасно застала соціальний працівник цього населеного пункту, яка доглядала за одинокою бабусею і звично прийшла відвідати її.

Лікарі Горохівської ЦРЛ констатували у пацієнтки отруєння чадним газом і госпіталізували у реанімаційне відділення. Тепер життю старенької нічого не загрожує.

Берегти своє здоров’я і життя від подібних ексцесів закликають і рятівники, і працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

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Теги: Озерець, чадний газ, порятунок
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